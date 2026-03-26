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Attualità | 26 marzo 2026, 13:57

Savona assegna le sedi ai Comitati Territoriali per le loro attività

Gli assessori Branca e Viaggi: "In una società democratica l’individuo, i gruppi e le associazioni hanno il diritto di partecipare alle attività delle istituzioni cittadine"

Savona assegna le sedi ai Comitati Territoriali per le loro attività

Questa mattina la Giunta ha approvato l’assegnazione delle sedi ai diversi Comitati Territoriali della città, gli immobili, attualmente disponibili e di proprietà del Comune di Savona, sono stati concessi a titolo gratuito. 

Come noto, con la delibera del Consiglio Comunale del 06 marzo 2025, è stato approvato il Regolamento per l'articolazione dei Comitati Territoriali in cui l’art. 3 individuava la seguente suddivisione: 1. Centro Città; 2. Villetta - Valloria; 3. Villapiana - La Rusca; 4. Lavagnola – Santuario – Montemoro (Marmorassi); 5. Fornaci – Zinola; 6. Legino – Zona 167; 7. Oltreletimbro (Chiavella – La Rocca)

Il 28 e 29 giungo 2025 si sono svolte le elezioni per il Consiglio Direttivo dei Comitati Territoriali, a seguito delle quali i Comitati medesimi si sono regolarmente insediati con i propri organi: Assemblea, Consiglio Direttivo, Coordinatori, Segretario, iniziando quindi le rispettive attività di coordinamento e animazione relativamente alla promozione della partecipazione civica nei diversi territori.  Come previsto dall'art. 7 “Organi” del Regolamento comunale l'Amministrazione prevedeva l’impegno per assicurare la disponibilità di spazi per le riunioni del Comitato e dei suoi Organi in modo da dare a ciascun Comitato una sede formalmente riconosciuta e visibile in cui poter svolgere appieno le proprie attività l'interazione coi cittadini.  

Considerati gli immobili attualmente disponibili, di proprietà del Comune di Savona, si è proceduto ad una serie di sopralluoghi da parte del Servizio Patrimonio dell'Ente valutando le diverse opzioni e acquisendo le relazioni da parte degli Uffici dei Lavori Pubblici. Si è così giunti ad individuare le sedi dei Comitati Territoriali assegnando le seguenti porzioni di stabili comunali: 1. Centro Città - Locali Piramidi Corso Mazzini; 2. Villetta e Valloria - Complesso San Giacomo Salita San Giacomo; 3. Villapiana e La Rusca - Casa del Volontariato Via San Lorenzo sala riunioni; 4. Lavagnola Santuario e Montemoro (Marmorassi) - locali ex sede Circoscrizione Via Crispi; 5. Fornaci e Zinola – stanza in appartamento piano primo Via Nizza; 6. Legino e Zona 167 - locale piano terreno Via Copello Legino; 7. Oltreletimbro (Chiavella – La Rocca) - Via Scarpa

"Siamo davvero soddisfatti - osservano gli assessori Gabriella Branca e Riccardo Viaggi - di questo ulteriore passo che viene compiuto per dare piena agibilità ai nostri Comitati, perché in una società democratica l’individuo, i gruppi e le associazioni hanno il diritto di partecipare alle pratiche ed allo svolgimento dell’attività nelle istituzioni cittadine".

"Questo è un valore che va perseguito anche per far sì che le persone si sentano partecipi delle decisioni che li riguardano direttamente trovando un giusto equilibrio tra i diritti dei cittadini e le responsabilità delle scelte amministrative, promuovendo la partecipazione attiva, proponendo un buon progetto, realizzando azioni positive sull’ambiente, collaborando alla rigenerazione degli spazi, la gestione condivisa dei beni comuni e creando le condizioni per avviare un complesso coerente di valori e principi generali, come la fiducia reciproca, la pubblicità e trasparenza, la responsabilità, l’inclusività". 

"L’esperienza di allargare la partecipazione attraverso questi organismi è un fattore che riteniamo molto significativo per la nostra città e constatiamo ogni giorno una serie di nuovi progetti e diverse attività che vengono proposte e promosse dai Consigli Direttivi accolti con grande entusiasmo dai cittadini", concludono. 

Redazione

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