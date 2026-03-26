Savona assegna le sedi ai Comitati Territoriali per le loro attività

Questa mattina la Giunta ha approvato l’assegnazione delle sedi ai diversi Comitati Territoriali della città, gli immobili, attualmente disponibili e di proprietà del Comune di Savona, sono stati concessi a titolo gratuito.

Come noto, con la delibera del Consiglio Comunale del 06 marzo 2025, è stato approvato il Regolamento per l'articolazione dei Comitati Territoriali in cui l’art. 3 individuava la seguente suddivisione: 1. Centro Città; 2. Villetta - Valloria; 3. Villapiana - La Rusca; 4. Lavagnola – Santuario – Montemoro (Marmorassi); 5. Fornaci – Zinola; 6. Legino – Zona 167; 7. Oltreletimbro (Chiavella – La Rocca)

Il 28 e 29 giungo 2025 si sono svolte le elezioni per il Consiglio Direttivo dei Comitati Territoriali, a seguito delle quali i Comitati medesimi si sono regolarmente insediati con i propri organi: Assemblea, Consiglio Direttivo, Coordinatori, Segretario, iniziando quindi le rispettive attività di coordinamento e animazione relativamente alla promozione della partecipazione civica nei diversi territori. Come previsto dall'art. 7 “Organi” del Regolamento comunale l'Amministrazione prevedeva l’impegno per assicurare la disponibilità di spazi per le riunioni del Comitato e dei suoi Organi in modo da dare a ciascun Comitato una sede formalmente riconosciuta e visibile in cui poter svolgere appieno le proprie attività l'interazione coi cittadini.

Considerati gli immobili attualmente disponibili, di proprietà del Comune di Savona, si è proceduto ad una serie di sopralluoghi da parte del Servizio Patrimonio dell'Ente valutando le diverse opzioni e acquisendo le relazioni da parte degli Uffici dei Lavori Pubblici. Si è così giunti ad individuare le sedi dei Comitati Territoriali assegnando le seguenti porzioni di stabili comunali: 1. Centro Città - Locali Piramidi Corso Mazzini; 2. Villetta e Valloria - Complesso San Giacomo Salita San Giacomo; 3. Villapiana e La Rusca - Casa del Volontariato Via San Lorenzo sala riunioni; 4. Lavagnola Santuario e Montemoro (Marmorassi) - locali ex sede Circoscrizione Via Crispi; 5. Fornaci e Zinola – stanza in appartamento piano primo Via Nizza; 6. Legino e Zona 167 - locale piano terreno Via Copello Legino; 7. Oltreletimbro (Chiavella – La Rocca) - Via Scarpa

"Siamo davvero soddisfatti - osservano gli assessori Gabriella Branca e Riccardo Viaggi - di questo ulteriore passo che viene compiuto per dare piena agibilità ai nostri Comitati, perché in una società democratica l’individuo, i gruppi e le associazioni hanno il diritto di partecipare alle pratiche ed allo svolgimento dell’attività nelle istituzioni cittadine".

"Questo è un valore che va perseguito anche per far sì che le persone si sentano partecipi delle decisioni che li riguardano direttamente trovando un giusto equilibrio tra i diritti dei cittadini e le responsabilità delle scelte amministrative, promuovendo la partecipazione attiva, proponendo un buon progetto, realizzando azioni positive sull’ambiente, collaborando alla rigenerazione degli spazi, la gestione condivisa dei beni comuni e creando le condizioni per avviare un complesso coerente di valori e principi generali, come la fiducia reciproca, la pubblicità e trasparenza, la responsabilità, l’inclusività".

"L’esperienza di allargare la partecipazione attraverso questi organismi è un fattore che riteniamo molto significativo per la nostra città e constatiamo ogni giorno una serie di nuovi progetti e diverse attività che vengono proposte e promosse dai Consigli Direttivi accolti con grande entusiasmo dai cittadini", concludono.