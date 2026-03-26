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Attualità | 26 marzo 2026, 12:30

Savona, celebrata dal Vescovo Marino al Santuario la messa interforze (FOTO)

Alla liturgia hanno preso parte le rappresentanze di ogni ordine e grado delle forze armate, delle forze di polizia e dei corpi dello Stato presenti in provincia

Questa mattina al Santuario Nostra Signora di Misericordia il Vescovo Calogero Marino ha presieduto la messa interforze.

Alla celebrazione eucaristica hanno partecipato le rappresentanze di ogni ordine e grado delle forze armate, delle forze di polizia e dei corpi dello Stato presenti in provincia e le associazioni combattentistiche e d'arma.

La funzione religiosa ha riunito Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Aeronautica Militare, Croce Rossa Italiana, Polizia di Stato, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco.

Erano presenti anche il Questore Giuseppe Mariani, l'assessore di Savona Barbara Pasquali, il Procuratore Capo della Repubblica Ubaldo Pelosi e la presidente del Tribunale Lorena Canaparo.

Luciano Parodi

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