Savona, il prefetto De Rogatis visita la sede della Transmare: focus su battellaggio e lotta all’inquinamento marino

Nella mattinata del 24 marzo, il prefetto di Savona, Carlo De Rogatis, ha visitato la sede della Transmare S.r.l., società attiva nei servizi di trasporto e antinquinamento nei porti di Savona e Vado Ligure.

All’arrivo, il prefetto è stato accolto dal presidente del consiglio di amministrazione, Fabrizio Conni, che ha ripercorso la storia dell’azienda e illustrato le principali attività, con particolare attenzione al servizio di battellaggio, alla movimentazione dei prodotti petrolieri e alle operazioni di prevenzione dell’inquinamento marino.

Fondata nel 1977 come società a nome collettivo, la Transmare nasce dalla fusione di un gruppo di associati in cooperativa attivi fin dal 1960, con l’obiettivo di offrire servizi di battellaggio nel porto di Savona e Vado Ligure.

Negli anni ’80, grazie all’incremento dei mezzi a disposizione, l’azienda ottiene la concessione per il servizio antinquinamento, operando con rimorchiatori attrezzati con skimmer e dispositivi meccanici di recupero, supportati dall’uso di panne galleggianti per il contenimento iniziale degli inquinanti.

In seguito, la professionalità e la versatilità dei servizi offerti hanno permesso alla Transmare di ampliare ulteriormente le proprie attività, acquisendo numerose concessioni dall’autorità marittima e da società di servizi eco-marittimi collegate al Ministero dell’Ambiente.

La visita si è conclusa con un giro a bordo di una motobarca del servizio di battellaggio, che ha consentito al prefetto di osservare direttamente le operazioni nel porto di Vado Ligure.

Il prefetto De Rogatis ha espresso apprezzamento per l’impegno della Transmare nella prevenzione dell’inquinamento, nell’uso sostenibile delle risorse e per l’approccio rigoroso adottato in tema di sicurezza.