Savona, Via Crucis organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio con i poveri "di strada"

Domenica 29 marzo alle ore 16 sul sagrato della Chiesa San Paolo Apostolo, in corso Tardy e Benech, nella zona pastorale Oltreletimbro, la Comunità di Sant'Egidio organizza una Via Crucis in vista della solennità della Pasqua, cui parteciperanno i poveri "di strada" aiutati dai volontari che regolarmente preparano e distribuiscono loro il cibo.

"Il servizio ai poveri è condivisione tra fratelli, un modo per mettere in pratica il Vangelo - dichiara la Comunità - Proprio la Settimana Santa è il momento principale in cui impariamo tutti da Gesù cos'è il vero amore per i fratelli e quindi la inizieremo pregando insieme."

"Un filo ideale collega la memoria dei martiri che hanno dato la vita (che abbiamo ricordato il 25 marzo) e il dare la vita ogni giorno servendo i fratelli e condividendo il messaggio di amore di Gesù per tutti - proseguono i volontari di Sant'Egidio - Faremo la Via Crucis all'aperto proprio per condividerla con chiunque abbia piacere di pregare insieme."