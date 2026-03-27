Albenga, 45 fotografie portano la bellezza dei fiori nelle vie del centro storico

Quest’anno Fior d’Albenga entrerà nelle vetrine degli esercizi commerciali del centro storico grazie alle suggestive fotografie realizzate dal Circolo Fotografico San Giorgio che comporranno la mostra dal titolo "Obiettivo fiorire".

Il tema delle 45 fotografie, naturalmente, è quello dei fiori e delle imprese agricole locali, valorizzate attraverso uno sguardo inedito e originale che unisce la bellezza della natura alla sua interpretazione artistica.

Le immagini sono state oggetto di un concorso interno al Circolo Fotografico San Giorgio (Benemerito della Fotografia Italiana e rappresentante locale della Federazione Internazionale FIAP). Una giuria qualificata ha effettuato una prima selezione delle opere ritenute più meritevoli, mentre una seconda selezione è stata successivamente curata dalla Direzione artistica del Circolo.

La premiazione ufficiale dei vincitori si svolgerà nell’ambito della cerimonia di inaugurazione di Fior d’Albenga 2026 il 4 aprile. Il momento dei fotografi vincitori e premiati giungerà alle ore 11.30.

Il Circolo Fotografico propone anche un piccolo gioco rivolto a tutti i visitatori e cittadini: tra tutte le opere esposte, una sola è stata realizzata con l’intelligenza artificiale. Quale? Sarà compito di cittadini e visitatori scoprirlo, dovranno infatti - nella giornata di sabato 2 maggio - indicare la foto generata con l'AI secondo le modalità che verranno comunicate sui canali social @scoprialbenga. Chi per primo indicherà correttamente la foto "falsa" riceverà un premio domenica 3 maggio.

Un’iniziativa dal carattere ludico che apre però a una riflessione più ampia e attuale. Oggi, infatti, distinguere ciò che è reale da ciò che è generato artificialmente è sempre più complesso: non solo perché le immagini create con l’intelligenza artificiale raggiungono livelli di perfezione tali da sembrare autentiche, ma anche perché, talvolta, è la realtà stessa a sorprendere per la sua bellezza, fino a risultare quasi "irreale".

Un gioco, quindi, che mette alla prova lo sguardo e la percezione, invitando il pubblico a osservare con maggiore attenzione e spirito critico.

Afferma l’assessore al Turismo, Camilla Vio: "Desidero ringraziare il Circolo Fotografico San Giorgio per questa collaborazione, così come le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa. Le fotografie esposte sono vere e proprie opere d’arte che arricchiscono ulteriormente questa edizione di Fior d’Albenga, portando i fiori delle nostre aziende agricole all’interno delle attività del centro storico. La bellezza dei fiori si intreccia così con il tessuto economico del territorio, offrendo anche spunti di riflessione. Un invito a cittadini e turisti a soffermarsi sui dettagli e a coglierne l’essenza, proprio come fanno i fotografi del Circolo San Giorgio, mentre scoprono le aiuole del nostro centro storico".