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Attualità | 27 marzo 2026, 09:51

Albisole, educazione ambientale in classe: gli studenti scoprono cetacei, tartarughe e biodiversità marina

La Guardia Costiera e l’Associazione MENKAB hanno portato il mare tra i banchi di scuola

Albisole, educazione ambientale in classe: gli studenti scoprono cetacei, tartarughe e biodiversità marina

Si è svolto oggi un incontro dedicato all’educazione ambientale e alla tutela del mare, rivolto alla classe 1ªC dell’Istituto Comprensivo Albisole. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra la Capitaneria di Porto di Savona e l’Istituto Comprensivo Albisole, unitamente all’Associazione MENKAB, ha l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sulla biodiversità marina.

Durante la mattinata, gli esperti hanno guidato gli studenti alla scoperta del mondo dei cetacei e dei mammiferi marini (balene, delfini e capodogli), con un focus particolare sulle tartarughe marine e sui recenti episodi di nidificazione lungo il litorale dell’intera provincia savonese.

Gli studenti hanno approfondito la conoscenza delle specie presenti nel Mar Ligure, analizzandone i comportamenti e le caratteristiche biologiche. Grande interesse hanno suscitato gli strumenti di monitoraggio scientifico, dall’idrofono, usato per l’analisi delle vocalizzazioni dei cetacei, alla sonda per i parametri chimico-fisici (temperatura, salinità e pH), essenziali per monitorare lo stato di salute dell’ecosistema e i segnali del cambiamento ambientale.

L’incontro ha rappresentato un momento fondamentale di condivisione dell’importanza della tutela dell’ambiente marino, contribuendo ad accrescere la consapevolezza degli studenti sull’importanza di proteggere il nostro mare.

Redazione

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