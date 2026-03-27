Albisole, educazione ambientale in classe: gli studenti scoprono cetacei, tartarughe e biodiversità marina

Si è svolto oggi un incontro dedicato all’educazione ambientale e alla tutela del mare, rivolto alla classe 1ªC dell’Istituto Comprensivo Albisole. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra la Capitaneria di Porto di Savona e l’Istituto Comprensivo Albisole, unitamente all’Associazione MENKAB, ha l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sulla biodiversità marina.

Durante la mattinata, gli esperti hanno guidato gli studenti alla scoperta del mondo dei cetacei e dei mammiferi marini (balene, delfini e capodogli), con un focus particolare sulle tartarughe marine e sui recenti episodi di nidificazione lungo il litorale dell’intera provincia savonese.

Gli studenti hanno approfondito la conoscenza delle specie presenti nel Mar Ligure, analizzandone i comportamenti e le caratteristiche biologiche. Grande interesse hanno suscitato gli strumenti di monitoraggio scientifico, dall’idrofono, usato per l’analisi delle vocalizzazioni dei cetacei, alla sonda per i parametri chimico-fisici (temperatura, salinità e pH), essenziali per monitorare lo stato di salute dell’ecosistema e i segnali del cambiamento ambientale.

L’incontro ha rappresentato un momento fondamentale di condivisione dell’importanza della tutela dell’ambiente marino, contribuendo ad accrescere la consapevolezza degli studenti sull’importanza di proteggere il nostro mare.