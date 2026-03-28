Ceriale, investimento mortale sui binari della ferrovia: deceduta una donna, traffico dei treni ripreso

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 - Dopo diverse ore di intervento, la circolazione è tornata regolare sulla linea del ponente.

AGGIORNAMENTO ORE 12:50 - I passeggeri degli Intercity 659 Milano-Ventimiglia e 745 Ventimiglia-Milano proseguiranno il viaggio a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - La circolazione è ancora sospesa tra Loano e Albenga. Direttamente coinvolti e fermi risultano essere gli Intercity 659 Milano-Ventimiglia e il 745 Ventimiglia-Milano.

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Tragedia non lontano dalla stazione di Ceriale nella mattinata odierna dove, intorno alle 10:50, una donna è stata travolta da un treno di passaggio sui binari della ferrovia perdendo la vita sul colpo.

L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei sanitari di Croce Bianca albenganese e automedica Sierra 2 e i vigili del fuoco, ma per la vittima 60enne non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo del sinistro sono presenti anche gli agenti della Polfer per ricostruire la dinamica dell'accaduto, che parrebbe essere frutto di un gesto volontario della donna. In attesa delle verifiche dell'autorità giudiziaria, intanto, la circolazione dei treni è sospesa tra Loano e Albenga. I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi, mentre i Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.