Quiliano onora il 25 aprile nell’81° anniversario della Liberazione

Quiliano celebra il 25 Aprile. Il programma delle iniziative è stato stilato, come di consueto, con la collaborazione delle sezioni A.N.P.I. del territorio, delle associazioni locali e dell’Istituto Comprensivo Spotorno-Quiliano.

“Il 25 aprile rappresenta una data fondativa della nostra Repubblica e della nostra identità democratica. Celebrare l’81° anniversario della Liberazione significa non solo rendere omaggio a chi ha lottato per la libertà, ma rinnovare ogni giorno il nostro impegno a difendere i valori della Costituzione, della pace e della giustizia sociale. La memoria è un dovere collettivo, soprattutto verso le nuove generazioni, affinché possano custodire e trasmettere il significato profondo di questa ricorrenza”, commenta il sindaco Nicola Isetta.

Le iniziative: venerdì 10 aprile, ore 20.30, presso la Sala Consiliare, proiezione del docufilm Le Parole della Resistenzadi Gabriele Canu, a cura di ANPI – sezione Vado Ligure; venerdì 17 aprile 2026, ore 17.00, sempre presso la Sala Consiliare, presentazione dello scrittore partigiano Beppe Fenoglio, a cura del Prof. Adalberto Ricci, organizzata da ANPI – sezione Quiliano Teccio del Tersè; domenica 19 aprile 2026, ore 17.30, presso la Sala Consiliare, incontro sulla figura storica di Allievo Peressi dal titolo Allievo Peressi: dallo sciopero alla storia, a cura di Quilianonline; mercoledì 22 aprile 2026, ore 21.00, presso il Teatro Nuovo di Valleggia, proiezione del docufilm I miei sette padri, realizzato dalla regista Liviana Davì, tratto dall’omonimo libro di Adelmo Cervi; iniziativa promossa da ARCI Savona e patrocinata da ANPI Provinciale, ANED Savona Provincia ETS, CGIL Savona.

Le commemorazioni istituzionali entreranno nel vivo venerdì 24 aprile: ore 10.00, a Roviasca, deposizione dei fiori al cippo Bruno Ferro, a cura di ANPI – Sezione Valleggia; ore 17.00, a Cadibona, cerimonia di commemorazione al Monumento ai Caduti (di fronte alla Chiesa); ore 20.00, ritrovo a Quiliano in Piazza Caduti Partigiani, partenza della tradizionale fiaccolata con saluti ufficiali delle sezioni ANPI del territorio e del Sindaco Nicola Isetta, seguita da un intervento musicale del gruppo Attenti a quel duo.

Sabato 25 aprile, Giornata della Liberazione: ore 9.30, a Quiliano, cerimonia di commemorazione dei caduti Caroli, Marcenaro e Rocca presso il cippo situato dietro il Cimitero comunale; ore 10.30, a Roviasca, momento di preghiera e riflessioni per i caduti; ore 13.00, presso la SMS Montagna, tradizionale pranzo garibaldino (prenotazioni al numero 347/5289276).

Le celebrazioni si concluderanno domenica 26 aprile, ore 10.00, in Piazza Costituzione a Quiliano, con l’inaugurazione della targa L’epigrafe sulla Costituzione del Prof. Piero Calamandrei, a cura delle sezioni ANPI del territorio.

La ricorrenza sarà oggetto di riflessione anche nelle scuole dell’Istituto Comprensivo di Spotorno-Quiliano, con iniziative dedicate agli studenti dei plessi del territorio.

Il Comune rinnova l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare alle iniziative organizzate per questo importante anniversario, per onorare chi ha lottato per la nostra libertà e per rafforzare, insieme, i valori di democrazia e comunità. Il programma completo del 25 aprile è consultabile sul sito istituzionale: www.comune.quiliano.sv.it.