Elezioni comunali: soltanto Zuccarello al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio

Nella primavera 2026, la provincia di Savona porta un solo comune alle urne: Zuccarello. Domenica 24 e lunedì 25 maggio, i poco più di 300 abitanti del borgo medievale saranno chiamati a rinnovare il consiglio comunale e a scegliere il proprio sindaco.

La pandemia da Covid-19 ha scombinato il calendario elettorale italiano. Le amministrative originariamente previste nella primavera del 2020 erano state rinviate all'autunno, per svolgersi tra il 20 e il 21 settembre. Zuccarello votò in quella tornata, e il suo mandato scade quindi nel secondo semestre del 2020; il che, per effetto della proroga di sei mesi prevista da una circolare del Ministero dell'Interno, porta le elezioni alla primavera del 2026.

I Comuni che invece andarono al voto nell'autunno 2021, tra i quali il capoluogo Savona, dovranno attendere la primavera del 2027. Lo stesso vale per gli enti che rinnovarono le proprie amministrazioni nel giugno 2022.

Il risultato è una mappa elettorale provinciale spaccata in due: nel 2026 si vota solo a Zuccarello, mentre nel 2027 sarà il turno di un lungo elenco di realtà ben più popolose.

L'anno prossimo sarà denso di appuntamenti per la provincia. Oltre alla città di Savona, sono attesi alle urne Varazze, Loano, Spotorno, Stella, Tovo San Giacomo, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Bergeggi, Stellanello, Balestrino, Castelbianco, Nasino e Testico. A questi si aggiungono i Comuni che avevano già rinnovato i propri consigli nel giugno 2022: Cairo Montenotte, Altare, Boissano, Calizzano, Giusvalla, Noli e Borghetto Santo Spirito.

Come noto, nei Comuni sotto la soglia dei 15 mila abitanti, si applica il sistema maggioritario puro: vince il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti, senza necessità di raggiungere la maggioranza assoluta. Alla lista collegata al vincitore spettano i due terzi dei seggi del Consiglio comunale; i restanti vengono ripartiti con metodo "D'Hondt" tra le altre liste.

L'attuale amministrazione di Zuccarello è guidata dal sindaco Claudio Paliotto. La vera partita, nei prossimi giorni e settimane, si giocherà sulla definizione delle candidature: nei borghi di queste dimensioni, la disponibilità dei cittadini a mettersi in gioco nella gestione della cosa pubblica è spesso la variabile più incerta.