Mazzone replica a CerialeSi: "Gruppo sciolto dopo le elezioni, rimaste solo figure interessate a una poltrona"

"Ho letto con stupore e un po’ di rammarico l’articolo che riguarda il gruppo “CerialeSi” e devo dire, con tutta onestà, che il gruppo si è praticamente sciolto dopo le elezioni; sono rimaste soltanto alcune figure a rappresentarlo, che l’hanno mantenuto in vita interessate solo a garantirsi un ambito politico da cui cominciare a scalare per raggiungere una poltrona". Cosi commenta in una nota il consigliere di maggioranza Antonello Mazzone.

"L’unione con il gruppo di Nervo è stata fatta comunque ancora sulla scorta della presenza di queste persone, che però si sono rivelate, alla fine, interessate soltanto a gestire una parte di potere in nome di una lista che rappresentano solo in minima parte. Costoro hanno sempre convenuto e spinto sulla fusione dei due gruppi, pensando fosse una cosa positiva, cosicché “CerialeSi” e “Noi per Ceriale” sono confluiti in un unico gruppo consiliare per il bene del paese, con capogruppo Nervo".

"Successivamente è avvenuto che l’amministrazione ha pensato di sostituire il vicesindaco Giordano e una parte della maggioranza con persone ritenute competenti e adeguate, che ricoprivano allora il ruolo di minoranza - aggiunge - Quest’azione ha comportato comunque responsabilità e impegno per gestire la nuova situazione e bisogna dire che Nervo si è messo a disposizione e si è dedicato a questo compito con tutte le sue energie, cercando sempre di gestire, in accordo col sindaco e con la maggioranza, tutte le criticità del paese e favorendo situazioni positive e di inclusione, così come non è mancato il nostro apporto amministrativo e gestionale nell’ambito delle attività svolte".

"Quello che non riescono a digerire è che le situazioni sono cambiate e loro hanno fatto di tutto affinché io e il consigliere Dani del gruppo 'CerialeSi' ci sentissimo isolati e sottoposti a giudizi impropri e a iniziative volte a impedire di proseguire nella linea che la lista si era data. Ribadisco con forza che, da parte mia e di Dani, c’è stata solo la volontà di fare il bene del paese e il bene dei cittadini, e abbiamo accettato questa unificazione al solo fine di far progredire Ceriale; ma tutto questo dà fastidio a qualche soggetto".

"Queste persone, pertanto, sono spinte a denigrare qualsiasi azione politica mia e Dani e dell’attuale maggioranza per trovare un loro ruolo che, altrimenti, non avrebbero in alcun modo. Esorto queste persone a indirizzare il loro impegno affinché ci siano unione e collaborazione, e non divisioni, per dare a Ceriale un governo capace che agisca nell’interesse dei cittadini e non per le ambizioni dei singoli", conclude Mazzone.