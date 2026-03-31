Semaforo a chiamata sull'Aurelia ad Albissola, critica la minoranza: "Manca una reale progettualità e una visione di futuro"

"Viabilità e attraversamenti pedonali: scelte discutibili e assenza di visione”. Il gruppo di opposizione consiliare del comune di Albissola Marina interviene sulle modifiche alla viabilità cittadina, con riferimento alla gestione degli attraversamenti pedonali e all’introduzione del nuovo impianto semaforico sull’Aurelia.

"Ci troviamo oggi di fronte a una situazione in cui è stato soppresso un attraversamento pedonale, in condizioni discutibili e senza un’adeguata attenzione alle persone con disabilità, alle attività commerciali e al tessuto turistico della zona - spiegano i consiglieri di "Tradizione e Futuro" il capogruppo Giovanni Siri, Deborah Borghi Deborah e Michela Moretti Girardengo - Una scelta che appare finalizzata, almeno in parte, a favorire il traffico lungo l’Aurelia, ma senza una valutazione complessiva delle ricadute sul territorio".

"Allo stesso tempo, è stato introdotto un semaforo sulla stessa arteria senza che emerga un evidente studio pratico a supporto della decisione, come dimostrano gli ultimi giorni, in cui il traffico si è completamente congestionato, con la formazione di ingenti code proprio a seguito della sua attivazione - proseguono all'opposizione albissolese - Ci si chiede inoltre se sia stato adeguatamente valutato il fatto che, in prossimità di tale semaforo, è presente un ulteriore attraversamento pedonale che collega l’isola pedonale ai portici: un punto in cui, soprattutto nei mesi estivi, il flusso continuo di persone rischia di bloccare il traffico proveniente da via Cilea e viale Liguria anche in presenza di luce verde. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento critico: queste scelte rischiano di aumentare il traffico all’interno delle vie del paese, senza considerare l’impatto sull’inquinamento e sulla qualità della vita dei residenti".

"Riteniamo, ancora una volta, che manchi una reale progettualità e una visione di futuro. La sensazione è che, nel tentativo di “fare” e mostrare risultati immediati, si stiano adottando soluzioni prive di una pianificazione concreta, senza un reale vantaggio per i cittadini e con ricadute potenzialmente negative per il commercio e, soprattutto, per il turismo locale - concludono i consiglieri comunali di "Albissola Tradizione e Futuro" - Non possiamo infine non evidenziare come fosse stato proposto – e inizialmente accolto dallo stesso vicesindaco – un tavolo di confronto su questi temi, che avrebbe potuto portare a soluzioni condivise e più efficaci. Ancora una volta, però, questa Amministrazione dimostra di preferire la chiusura al dialogo, ignorando ogni occasione di confronto. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: decisioni calate dall’alto, scollegate dalla realtà quotidiana della città, in cui a pagare il prezzo finale sono sempre i cittadini e i lavoratori, le attività economiche e l’intero sistema turistico, spesso sacrificati a logiche che sembrano rispondere più a iniziative individuali che a un reale interesse collettivo"