Savona, la Capitaneria di Porto regala sorrisi: uova per bambini in ospedale e doposcuola

In occasione della Pasqua, la Capitaneria di Porto di Savona unitamente ai Servizi Tecnico – Nautici operanti nei porti di Savona e Vado Ligure, hanno voluto manifestare la propria vicinanza e solidarietà alle associazioni “il Porto dei Piccoli”, European NEuroblastoma Association e Associazione Italiana Neuroblastoma che continuano ad essere in prima fila per offrire un supporto concreto a chi ne ha bisogno.

Attraverso una raccolta fondi organizzata tra i lavoratori delle società di battellaggio, ormeggio, rimorchio, pilotaggio unitamente ai militari della Capitaneria di porto di Savona, è stato possibile regalare, nella giornata odierna, le uova di Pasqua che hanno generato grandi sorrisi ed emozionanti momenti di gioia ai bambini ricoverati presso dell’ospedale San Paolo di Savona nei reparti di Pediatria, Neonatologia e Neuropsichiatria infantile.

L’attività effettuata ha altresì dato l’opportunità, ai militari intervenuti, di rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale sanitario presente in ospedale che, con diuturno impegno opera con professionalità ed efficienza a beneficio dei piccoli pazienti e dell’intera comunità Savonese.

Altrettanta emozione ha suscitato la donazione delle Uova pasquali al doposcuola gestito dai Volontari dell’Associazione GIOIA di Savona che da anni si propone, con grande dedizione, di aiutare, nel percorso formativo, bambini e ragazzi di altre nazionalità favorendo il loro inserimento scolastico e l’integrazione delle loro famiglie.