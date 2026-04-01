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Attualità | 01 aprile 2026, 11:57

Edilizia scolastica, 12 milioni di lavori realizzati dalla Provincia per aule più sicure ed efficienti

Oltre 10 milioni provengono dal PNRR per interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico, realizzati entro le scadenze previste dalla Milestone

I lavori realizzati presso il Liceo Calasanzio di Carcare

I lavori realizzati presso il Liceo Calasanzio di Carcare

La Provincia di Savona rispetta le tempistiche previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), raggiungendo un importante risultato nella realizzazione degli interventi di edilizia scolastica. L’Ente ha infatti provveduto, in questi anni, all’attuazione e alla messa a terra integrale delle risorse assegnate, per un ammontare complessivo superiore a 10,6 milioni di euro, grazie al lavoro sinergico degli uffici tecnici e amministrativi e a un’attenta attività di programmazione e monitoraggio.

Le opere si inseriscono nell’ambito del programma di lavori pubblici, finalizzato all’adeguamento alle normative di prevenzione incendi, al miglioramento sismico degli edifici e alla riqualificazione energetica e impiantistica dei fabbricati scolastici provinciali.

Si tratta di un risultato significativo e non scontato, che consentirà di consegnare al territorio un patrimonio edilizio scolastico conforme alle vigenti disposizioni normative, più sicuro sotto il profilo strutturale, più performante dal punto di vista energetico e maggiormente rispondente alle esigenze della comunità scolastica.

Gli interventi hanno riguardato: IIS “Boselli–Alberti” (via Don Bosco), adeguamento alle norme di prevenzione incendi, per un importo di € 550.000,00; Liceo Statale “Orazio Grassi” (via Corridoni), adeguamento alle norme di prevenzione incendi e adeguamento sismico, per un importo superiore a € 802.330,00; Plesso di via Alla Rocca (IISS “Ferraris–Pancaldo” e IPSIA “Mazzini–Da Vinci”), sostituzione dei serramenti, sistemazione delle aree sportive esterne, adeguamento sismico e riqualificazione energetica della palestra “Daniele Ghione”, per complessivi € 2.465.000,00; Istituto “Giancardi–Galilei–Aicardi” (via Petrarca), adeguamento sismico dell’ala nuova, per € 1.780.000,00; Liceo “S.G. Calasanzio” (piazza Calasanzio), miglioramento sismico e adeguamento alle norme di prevenzione incendi (PNRR), per € 1.782.000,00; Plesso scolastico di via Aonzo (IISS “Mazzini–Da Vinci”/“Chiabrera–Martini”), miglioramento sismico, per oltre € 880.000,00; Succursale di via Manzoni (Liceo “G. Della Rovere”), miglioramento sismico, per € 880.000,00; Succursale di via Oxilia (“Mazzini–Da Vinci”), adeguamento sismico, per € 880.000,00; Nuovo Polo scolastico di Finale Ligure “Arturo Issel” (via Fiume), adeguamento alle norme di prevenzione incendi, per € 330.000,00; IPSAR “Migliorini” (via Manzoni, Finale Ligure), adeguamento sismico, per € 1.268.892,76, a cui si aggiungono € 1.041.002,69 di risorse provinciali.

“Abbiamo dato attuazione a tutte le linee di finanziamento disponibili, nel rigoroso rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma ministeriale”, commenta il presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri. “Un risultato che non è frutto del caso, ma espressione concreta dell’efficacia amministrativa e della qualità del lavoro svolto dai nostri uffici, capace di distinguersi nel panorama nazionale e, in modo ancora più significativo, a livello provinciale. Parliamo di una delle funzioni fondamentali dell’Ente: garantire elevati standard di sicurezza degli edifici scolastici, presìdi essenziali per la formazione e la crescita delle giovani generazioni, sui quali si fonda il futuro della nostra comunità savonese”.

I lavori realizzati presso il Liceo Calasanzio di Carcare

I lavori realizzati presso il Liceo Calasanzio di Carcare

I lavori realizzati presso il Liceo Calasanzio di Carcare

I lavori realizzati presso il Liceo Calasanzio di Carcare

I lavori realizzati presso il Liceo Calasanzio di Carcare

I lavori realizzati presso il Liceo Calasanzio di Carcare

Lavori all'Istituto Secondario Superiore Ferraris-Pancaldo di Savona

Lavori all'Istituto Secondario Superiore Ferraris-Pancaldo di Savona

Lavori all'Istituto Secondario Superiore Ferraris-Pancaldo di Savona

Lavori all'Istituto Secondario Superiore Ferraris-Pancaldo di Savona

Lavori all'Istituto Secondario Superiore Ferraris-Pancaldo di Savona

Lavori all'Istituto Secondario Superiore Ferraris-Pancaldo di Savona

Redazione

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