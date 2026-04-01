Edilizia scolastica, 12 milioni di lavori realizzati dalla Provincia per aule più sicure ed efficienti

La Provincia di Savona rispetta le tempistiche previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), raggiungendo un importante risultato nella realizzazione degli interventi di edilizia scolastica. L’Ente ha infatti provveduto, in questi anni, all’attuazione e alla messa a terra integrale delle risorse assegnate, per un ammontare complessivo superiore a 10,6 milioni di euro, grazie al lavoro sinergico degli uffici tecnici e amministrativi e a un’attenta attività di programmazione e monitoraggio.

Le opere si inseriscono nell’ambito del programma di lavori pubblici, finalizzato all’adeguamento alle normative di prevenzione incendi, al miglioramento sismico degli edifici e alla riqualificazione energetica e impiantistica dei fabbricati scolastici provinciali.

Si tratta di un risultato significativo e non scontato, che consentirà di consegnare al territorio un patrimonio edilizio scolastico conforme alle vigenti disposizioni normative, più sicuro sotto il profilo strutturale, più performante dal punto di vista energetico e maggiormente rispondente alle esigenze della comunità scolastica.

Gli interventi hanno riguardato: IIS “Boselli–Alberti” (via Don Bosco), adeguamento alle norme di prevenzione incendi, per un importo di € 550.000,00; Liceo Statale “Orazio Grassi” (via Corridoni), adeguamento alle norme di prevenzione incendi e adeguamento sismico, per un importo superiore a € 802.330,00; Plesso di via Alla Rocca (IISS “Ferraris–Pancaldo” e IPSIA “Mazzini–Da Vinci”), sostituzione dei serramenti, sistemazione delle aree sportive esterne, adeguamento sismico e riqualificazione energetica della palestra “Daniele Ghione”, per complessivi € 2.465.000,00; Istituto “Giancardi–Galilei–Aicardi” (via Petrarca), adeguamento sismico dell’ala nuova, per € 1.780.000,00; Liceo “S.G. Calasanzio” (piazza Calasanzio), miglioramento sismico e adeguamento alle norme di prevenzione incendi (PNRR), per € 1.782.000,00; Plesso scolastico di via Aonzo (IISS “Mazzini–Da Vinci”/“Chiabrera–Martini”), miglioramento sismico, per oltre € 880.000,00; Succursale di via Manzoni (Liceo “G. Della Rovere”), miglioramento sismico, per € 880.000,00; Succursale di via Oxilia (“Mazzini–Da Vinci”), adeguamento sismico, per € 880.000,00; Nuovo Polo scolastico di Finale Ligure “Arturo Issel” (via Fiume), adeguamento alle norme di prevenzione incendi, per € 330.000,00; IPSAR “Migliorini” (via Manzoni, Finale Ligure), adeguamento sismico, per € 1.268.892,76, a cui si aggiungono € 1.041.002,69 di risorse provinciali.

“Abbiamo dato attuazione a tutte le linee di finanziamento disponibili, nel rigoroso rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma ministeriale”, commenta il presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri. “Un risultato che non è frutto del caso, ma espressione concreta dell’efficacia amministrativa e della qualità del lavoro svolto dai nostri uffici, capace di distinguersi nel panorama nazionale e, in modo ancora più significativo, a livello provinciale. Parliamo di una delle funzioni fondamentali dell’Ente: garantire elevati standard di sicurezza degli edifici scolastici, presìdi essenziali per la formazione e la crescita delle giovani generazioni, sui quali si fonda il futuro della nostra comunità savonese”.