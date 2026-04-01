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Attualità | 01 aprile 2026, 10:15

Ex Boselli-Alberti di Varazze, la Provincia pubblicherà un bando di gara per la locazione dei locali dell'ex plesso scolastico

La palestra e le zone esterne passeranno in mano al Comune varazzino

Il sopralluogo della Provincia con il Comune di Varazze all'ex Boselli-Alberti

Il sopralluogo della Provincia con il Comune di Varazze all'ex Boselli-Alberti

Un bando di gara per la locazione dei locali dell'ex istituto "Boselli-Alberti" di via Giovanni Bosco a Varazze.

La Provincia di Savona nel consiglio provinciale di lunedì scorso ha sdemanializzato il plesso che ospitava in passato la succursale dell'istituto.

Da qualche tempo la sede di Ragioneria non è più presente (perché le classi sono state accorpate nella sede centrale di Savona) ed era stata data in concessione all'ente di formazione Is for Coop, prorogata fino a fine agosto.

La destinazione per il futuro comunque sarà sempre legata a servizi formativi.

Nel frattempo la palestra e le zone esterne passeranno in mano al Comune varazzino. Nel prossimo Consiglio comunale verrà portata la pratica per l'acquisizione con un futuro adeguamento e ristrutturazione degli spazi che verranno poi dati in gestione ad associazioni sportive del territorio.

Luciano Parodi

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