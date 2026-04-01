Open day e incontri con esperti per celebrare l’anniversario dell’azienda di Cupertino. Esposta e funzionante quasi tutta la produzione storica Apple

50 anni di Apple e quasi 25 del Museo All About Apple, l’unico museo al mondo ufficialmente riconosciuto dall’azienda di Cupertino e la più ricca collezione globale di apparecchiature Apple funzionanti.

E proprio questa mattina al Museo All About Apple sono stati presentati i tanti appuntamenti dedicati al museo della mela e alla tecnologia che riguarderanno i prossimi mesi.

Il museo savonese resta un’esperienza culturale e turistica unica nel suo genere: quasi tutte le macchine esposte sono accese e perfettamente funzionanti, pronte per essere utilizzate dai visitatori. Chi entra nelle sale non si limita a osservare la storia della tecnologia, ma può letteralmente provarla con mano, utilizzando computer e dispositivi che hanno segnato intere generazioni.

Proprio per celebrare il cinquantesimo anniversario dell’azienda fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak, il museo e il Comune di Savona hanno organizzato una giornata di iniziative che uniscono tecnologia, divulgazione e tradizione locale.

Al termine, il taglio di una torta di compleanno speciale: la degustazione del tradizionale "pesce d'aprile", il dolce tipico savonese reinterpretato dai maestri pasticcieri per celebrare il 50° anniversario di Apple.

Nel corso della giornata di oggi, 1° aprile, il museo apre le sue porte al pubblico offrendo un’esperienza immersiva tra computer storici, software e interfacce che hanno segnato tappe fondamentali nell’evoluzione dell’informatica personale. Accanto alla visita interattiva sono previsti anche momenti di approfondimento dedicati alla storia del digitale e al ruolo che Apple ha avuto nella trasformazione tecnologica degli ultimi decenni.

Il cuore della giornata di oggi è l’Open Day gratuito, aperto a cittadini e turisti. Qui il museo mostra tutta la sua unicità: quasi l’intera produzione storica Apple è esposta e mantenuta accesa, pronta all’uso.

Ad aprire l’evento sarà Alessio Ferraro, presidente dell’All About Apple ODV, insieme a Mauro Cuomo, collaboratore storico di Steve Jobs.

A seguire, l’intervento dello storico Giovanni A. Cignoni dal titolo “Salto triplo nella storia dell’informatica, da Fibonacci alla Apple”. Un viaggio affascinante tra numeri, macchine universali e rivoluzioni digitali, per raccontare come la tecnologia abbia cambiato la storia dell’umanità e come Apple ne sia stata uno dei protagonisti principali.

“Diciamo grazie a questo museo che è un piccolo scrigno – spiega l'assessora Nicoletta Negro – che racconta non tanto l'evoluzione tecnologica quanto quella dei costumi. Il Museo All About Apple fa parte della rete museale della città che guarda a pubblici e utenti diversi ed è forse l'unico museo in Italia che può essere esplorato”.

“In qualità di pazzo fondatore di All About Apple ci tengo a dire che questa non è la festa di Apple ma del museo – spiega Alessio Ferraro –. Siamo una realtà retta solo da volontari e tenuta in piedi dalla voglia di persone che nascono come gruppo di collezionisti puri e fanno incetta di prodotti Apple. Nel primo periodo del museo c'è stata una vera e propria esplosione: sono tantissime le persone che avevano in casa un vecchio computer Apple, ma alle quali dispiaceva buttarlo via. Infatti abbiamo un magazzino enorme, non abbiamo abbastanza spazio per esporre tutto”.

Un aiuto potrebbe arrivare dal Comune, che ha inserito il Museo All About Apple nella propria rete museale e sta lavorando a un progetto per la sua valorizzazione.

A celebrare la giornata dedicata ad Apple anche la degustazione del tradizionale "pesce d'aprile", il dolce tipico savonese reinterpretato dai maestri pasticcieri per celebrare il 50° anniversario di Apple.