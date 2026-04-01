Savona, lavori sul ponte del torrente Quiliano, cambiano viabilità e parcheggi nel quartiere di via Nizza

Nuove modifiche alla viabilità a Savona in vista dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Quiliano sull' Aurelia. Sarà installata un’area di cantiere nei giardini pubblici di Zinola, con divieti di sosta e limitazioni alla circolazione nella zona.

La richiesta è stata presentata dal Consorzio Stabile Costruzioni, la società incaricata da ANAS che si occupa dei lavori. Uno spazio dei giardini, con accesso dal Lungomare dei Ceramisti, sarà utilizzato come base logistica per il deposito delle attrezzature di cantiere e per gli uffici operativi legati ai lavori.

Il provvedimento sarà in vigore dall’8 aprile fino al 30 maggio 2026, esclusi sabati e giorni festivi.

Durante questo periodo sarà consentito il transito, ad eccezione dei mezzi di servizio del consorzio all’interno dell’area verde dei giardini di Zinola.

I veicoli diretti al cantiere dovranno procedere a passo d’uomo e con precedenza ai pedoni, utilizzando un varco dedicato. L’accesso pedonale al parco resterà comunque garantito attraverso il cancello situato sul lato monte.

Prevista anche l’interruzione di un tratto della pista ciclabile nei pressi del cantiere: saranno installati cartelli di preavviso e segnaletica di deviazione in entrambe le direzioni, con avviso anche all’altezza del Camping Vittoria.

Il divieto di divieto di sosta con rimozione forzata sarà istituito in Via Brilla, quattro stalli auto sul lato levante e 14 stalli a pettine per motocicli e ciclomotori sul lato ponente; Via Brilla lato ponente: gli ultimi tre parcheggi prima dell’incrocio con Lungomare dei Ceramisti; Lungomare dei Ceramisti: 13 posti auto nella zona di parcheggio a ponente dell’intersezione con via Brilla. Sempre sul Lungomare dei Ceramisti sarà preso un ulteriore stallo di sosta vicino all’attraversamento pedonale che conduce all’area verde tra via Nizza e la pista ciclabile.