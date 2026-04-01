Savona, l'edicolante poeta di via Collodi saluta i suoi clienti: “Con voi è stato bello lavorare, ma in pensione voglio andare”

Le attività commerciali sono un vero e proprio presidio sul territorio. Ma alcune hanno quel qualcosa in più che le rende un pilastro dei quartieri in cui si trovano. È il caso dell'edicola di via Collodi, gestita da Fiorenzo Bennati, che dal 1° aprile ha chiuso per godersi la pensione.

Fiorenzo era dietro a quel banco da decenni ed è molto conosciuto nel quartiere, pur essendo originario delle Fornaci e parte di una famiglia attiva nel commercio, originariamente nel settore dei fiori.

L'edicola di Bennati è sempre stata più di una rivendita di giornali: un luogo dove trovarsi per commentare i fatti di cronaca o della città, ma soprattutto per chiacchierare della vita del quartiere. La cosa per cui Fiorenzo è più noto ai clienti, anche se da qualche anno non lo fa più, sono i saluti in rima che lasciava appesi alla saracinesca quando andava in ferie.

Un modo garbato di comunicare la chiusura per il riposo di qualche settimana, trascorsa quasi tra le città d'arte o alle Formaci a sfidare gli amici a carte, entrambe sue sue passioni. Ma per la chiusura, questa volta, nessuna comunicazione in rima, mentre un'altra luce si spegne in via Collodi.