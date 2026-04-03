Altare, rifacimento dei giunti di dilatazione dei viadotti "Rastello" e "Gazzana": senso unico alternato sulla Sp 29

Ad Altare, lungo la Sp 29 “del Colle di Cadibona”, il traffico subirà rallentamenti per i lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione dei viadotti “Rastello” e “Gazzana”.

Dal 8 aprile al 22 aprile, il tratto compreso tra il km 141+145 e il km 140+665 sarà interessato da un senso unico alternato, regolato da semafori e movieri. Le operazioni si svolgeranno dalle 8.30 alle 18.30 nei giorni feriali. Durante i fine settimana, dalle ore 19 di venerdì alle 8 di lunedì, il cantiere sarà sospeso e la viabilità tornerà alla normalità.

In caso di emergenze o problemi sull’autostrada A6 “Torino–Savona”, i lavori verranno temporaneamente sospesi per garantire le alternative di percorso.