Altare, revocato il senso unico alternato sulla Sp 29: viadotti chiusi per lavori dal 13 al 17 aprile

"Per mutate esigenze organizzative", la Provincia ha revocato l’ordinanza n. 1079 del 2 aprile 2026, che prevedeva l'istituzione del senso unico alternato sulla Sp 29 “del Colle di Cadibona” nella zona di Altare, tra i km 141+145 e 140+665 ad Altare, nei giorni dal 13 al 17 aprile.

Con un nuovo provvedimento, è stata disposta la sospensione del transito veicolare tra i km 138+250 e 141+210, comprendendo il viadotto Rastello e la galleria Fugona, per consentire i lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione dei viadotti Rastello e Gazzana, situati rispettivamente tra le progressive km 141+145 – 140+730 e km 140+665, sempre nel Comune valbormidese.

I lavori si svolgeranno dal 13 aprile, a partire dalle ore 08:30, fino al 17 aprile. In caso di condizioni meteorologiche avverse o imprevisti, le operazioni potranno proseguire nei giorni 20 e 21 aprile, con orario 09:00–21:00, mediante senso unico alternato regolato da semaforo o movieri, sulle stesse progressive chilometriche.

Per garantire la sicurezza degli utenti, il traffico sarà deviato attraverso la viabilità comunale all’interno del centro abitato di Altare. In caso di emergenze o criticità sull’adiacente autostrada A6 Torino–Savona, i lavori saranno temporaneamente sospesi, per assicurare la piena funzionalità della viabilità alternativa.

L’intervento rientra nelle operazioni di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale, fondamentali per garantire la sicurezza dei ponti e la continuità del traffico in una delle arterie più importanti della provincia di Savona.