Cosseria, avviato il restyling del centro sociale di Lidora: nuovo tetto e cappotto termico per ridurre i consumi

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico del centro sociale di Lidora (ex scuola elementare), frazione del Comune di Cosseria, che ospita anche un ambulatorio medico, la cappella e un locale adibito a spogliatoi.

Il progetto, del valore complessivo di 150.000 euro, è finanziato principalmente dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito delle iniziative dedicate alle Aree Interne, con un contributo comunale di 15.000 euro.

"La perdita dal tetto stava creando problemi alla struttura. Prevediamo il rifacimento del tetto e l’installazione del cappotto termico per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio. Salvo imprevisti, i lavori saranno completati entro fine giugno 2026”", commenta il sindaco Roberto Molinaro.

Oltre a risolvere criticità strutturali, il progetto punta a ridurre i consumi energetici, rappresentando un passo concreto verso la sostenibilità e la modernizzazione dei servizi pubblici.