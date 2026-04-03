Alassio, minoranza critica: “A Pasqua troppi cantieri privati, cancellate decine di parcheggi”

“Nonostante il periodo pasquale e il grande afflusso turistico di questi giorni, Alassio perde decine di parcheggi a causa di cantieri privati che occupano le aree di sosta pubblica. Ci sono periodi adatti per eseguire questo tipo di interventi: sicuramente il ponte di Pasqua è quello meno indicato. Chiederemo di modificare il regolamento per il rilascio di queste autorizzazioni, in modo da evitare disagi alla viabilità e ripercussioni sul decoro urbano”

Jan Casella, Paolo Battistelli, Sara Griseri, Lorenza Paola e Franco Polli, consiglieri comunali di “Alassio di tutti”, denunciano i gravi problemi alla circolazione stradale alassina, causati dalla proliferazione di cantieri che occupano i posteggi pubblici. In questi giorni, il centro cittadino è costellato da interventi che stanno causando la rimozione temporanea di parcheggi, tra cui via Leonardo da Vinci, viale Gibb, via Dante, via Diaz e piazza Stalla.

“Abbiamo chiesto chiarimenti al Comune per questa situazione di caos, che provoca difficoltà alle attività economiche, ai residenti e agli stessi turisti. In questi giorni, ad Alassio ci sono decine di migliaia di visitatori, che meriterebbero di trovare una situazione migliore, sia sotto il profilo estetico sia sul piano viario. Capiamo l’esigenza di effettuare lavori negli edifici privati, che spesso comportano l’occupazione di aree pubbliche, ma è necessario tutelare l’interesse della collettività, concentrando queste operazioni nei periodi a bassa frequentazione turistica”, sottolineano Casella, Battistelli, Griseri, Paola e Polli.