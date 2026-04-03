Regione, Ferro e Scajola: "1 milione di euro per dare formazione a 1.400 apprendisti"

Ammonta a 1 milione di euro lo stanziamento della Regione Liguria, a valere sul Fondo Sociale Europeo 2021-2027, per sostenere la formazione degli apprendisti assunti. L’obiettivo è quello di migliorare le competenze dei lavoratori, per rendere l’occupazione più solida e duratura. Al contempo, l’azione mira a incentivare l’assunzione con contratto di apprendistato, porta di accesso al mondo del lavoro per tanti giovani. Quello in oggetto è il primo provvedimento attuativo della road map semestrale approvata dalla Giunta Regionale, su proposta del vicepresidente e assessore alla Formazione Simona Ferro e dell’assessore alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola, per un totale di 23 milioni di euro.



“La nostra offerta formativa, in linea con le disposizioni nazionali, è dedicata alle competenze di base e trasversali previste per l’apprendistato, che spaziano dalla contrattualistica alle lingue straniere, passando per le capacità relazionali, la sicurezza e l’informatica – spiegano il vicepresidente regionale Ferro e l’assessore Scajola. – Queste nuove risorse ci consentono di lavorare in continuità con quanto fatto in precedenza, nell’ottica di un programma regionale che renda ancora più efficiente e puntuale l’inserimento degli apprendisti e il completamento delle attività formative. Il nuovo finanziamento, da 1 milione di euro, coinvolgerà 1.400 apprendisti, che si aggiungeranno agli oltre 17mila già avviati alla formazione. Un segno tangibile della nostra attenzione verso chi cerca occupazione, chi l’ha trovata ma vuole migliorare la propria posizione, ma anche verso i datori di lavoro”.



Le imprese potranno iscrivere i propri apprendisti direttamente online a uno dei 60 organismi selezionati da ALFA (Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento) per l’erogazione dei moduli formativi previsti, di 40 ore.