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Politica | 03 aprile 2026, 10:45

Savona, sulle pedonalizzazioni Arecco (FdI) fa i conti e attacca: "Tra costi diretti e indiretti più di 2 milioni. Ne valeva la pena?"

Il consigliere di opposizione analizza costi e delibere dai lavori sui basoli agli studi di fattibilità e progettazione

Savona, sulle pedonalizzazioni Arecco (FdI) fa i conti e attacca: &quot;Tra costi diretti e indiretti più di 2 milioni. Ne valeva la pena?&quot;

Un calcolo dettagliato dei costi diretti e indiretti relativi alla spesa per le pedonalizzazioni. È quello che ha fatto il consigliere di opposizione Massimo Arecco (FdI), riprendendo tutte le delibere e le voci di spesa relative agli interventi di Palazzo Sisto per rendere pedonali alcune zone della città.

Si tratta di delibere, determine o ordinanze che partono dal 2023 e trattano vari interventi, dalla tinteggiatura di via Ratti e via Manzoni alla ricerca dei basoli, fino alla progettazione di fattibilità o all’affidamento dello studio a Sintagma, compresa la progettazione per via Mistrangelo e via Rossello, i cui lavori dovrebbero partire a breve. "In tutto – spiega Arecco – siamo sopra i 2 milioni, per la precisione 2,milioni 119 mila euro".

Le pedonalizzazioni della città, a cui è seguita una riorganizzazione del traffico contestata da molti savonesi, continuano a fare discutere e il dibattito si è riacceso in particolare dopo l’inaugurazione del completamento dei lavori del tratto di corso Italia tra via Battisti e via Dei Vegerio, che ha comportato anche il rifacimento completo dei sottoservizi stradali, acque bianche e nere fino alla rete dell’acquedotto, oltre al restyling stesso.

"La spesa sostenuta per gli interventi è stata fino ad oggi enorme – dichiara Arecco –
Vedremo se la pedonalizzazione del tratto di corso Italia rivitalizzerà il commercio della zona e sarà fruita dai cittadini, oppure se si trasformerà in una cattedrale nel deserto. Per ora, la chiusura di questo tratto al traffico ha solamente provocato disagi all’intera viabilità cittadina".

Elena Romanato

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