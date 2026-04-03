Savona, sulle pedonalizzazioni Arecco (FdI) fa i conti e attacca: "Tra costi diretti e indiretti più di 2 milioni. Ne valeva la pena?"

Un calcolo dettagliato dei costi diretti e indiretti relativi alla spesa per le pedonalizzazioni. È quello che ha fatto il consigliere di opposizione Massimo Arecco (FdI), riprendendo tutte le delibere e le voci di spesa relative agli interventi di Palazzo Sisto per rendere pedonali alcune zone della città.

Si tratta di delibere, determine o ordinanze che partono dal 2023 e trattano vari interventi, dalla tinteggiatura di via Ratti e via Manzoni alla ricerca dei basoli, fino alla progettazione di fattibilità o all’affidamento dello studio a Sintagma, compresa la progettazione per via Mistrangelo e via Rossello, i cui lavori dovrebbero partire a breve. "In tutto – spiega Arecco – siamo sopra i 2 milioni, per la precisione 2,milioni 119 mila euro".

Le pedonalizzazioni della città, a cui è seguita una riorganizzazione del traffico contestata da molti savonesi, continuano a fare discutere e il dibattito si è riacceso in particolare dopo l’inaugurazione del completamento dei lavori del tratto di corso Italia tra via Battisti e via Dei Vegerio, che ha comportato anche il rifacimento completo dei sottoservizi stradali, acque bianche e nere fino alla rete dell’acquedotto, oltre al restyling stesso.

"La spesa sostenuta per gli interventi è stata fino ad oggi enorme – dichiara Arecco –

Vedremo se la pedonalizzazione del tratto di corso Italia rivitalizzerà il commercio della zona e sarà fruita dai cittadini, oppure se si trasformerà in una cattedrale nel deserto. Per ora, la chiusura di questo tratto al traffico ha solamente provocato disagi all’intera viabilità cittadina".