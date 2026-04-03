Regione, il presidente Bucci incontra una delegazione del Parlamento della California

Questa mattina il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha ricevuto presso la sede istituzionale dell’ente una delegazione del Parlamento dello Stato della California, in visita in Italia nell’ambito di un programma di incontri istituzionali. La delegazione ha intrapreso questa missione con l’obiettivo di conoscere più da vicino realtà territoriali di interesse, valutando possibili ambiti di collaborazione sotto il profilo commerciale, economico e culturale.



Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi temi, con particolare attenzione alle opportunità di sviluppo legate ai porti liguri e al loro ruolo strategico nel Mediterraneo, ai settori della blue economy, dello sviluppo tecnologico e dell’intelligenza artificiale, delle infrastrutture e della valorizzazione del patrimonio culturale e turistico.



“È stato un confronto molto positivo e concreto – commenta il presidente Bucci –. La Liguria è una regione dinamica, aperta agli scambi internazionali e il dialogo con realtà come la California rappresenta un’occasione importante per creare sinergie e attrarre nuove opportunità di investimento, mettendo a disposizione competenze, infrastrutture e una posizione geografica strategica nel Mediterraneo”.