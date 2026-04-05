Albenga, riconoscimenti ai soci storici dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Una cerimonia all’insegna dei valori della continuità, dell’impegno e dell’appartenenza ha animato la sede di Lungo Centa ad Albenga, dove l’Associazione Nazionale Carabinieri ha premiato i propri soci per gli anni di iscrizione e dedizione.

Sono stati infatti consegnati attestati a iscritti con 10, 15, 20 e fino a 30 anni di appartenenza alla sezione ingauna, nel corso di un momento partecipato e sentito, alla presenza del comandante della Forestale, maresciallo Vincenzo Navarra, e del maresciallo del Comando di Albenga Nicola Musio.

La cerimonia si è aperta con la benedizione del cappellano don Cesare Donati, seguita dalla consegna ufficiale dei riconoscimenti, coordinata dal presidente della sezione, luogotenente cavaliere Massimo Rufini, affiancato dal segretario maresciallo Renzo Fantino, anch’essi tra i premiati.

A ricevere gli attestati sono stati: Francesco Ielapi, Nunzio Sassanelli, Vincenzo Luppi, Milena Luppi, Vincenzo Tripodi, Giovanni Valente, Antonio Solinas, Franco Alfero, Enrico Fiallo e Remo Caraffi.

Un riconoscimento speciale è stato inoltre conferito al brigadiere Davide Bosio e al socio Lino Saquella.

Alla cerimonia hanno partecipato numerosi soci e colleghi, riuniti per celebrare insieme un traguardo che rappresenta non solo la durata dell’iscrizione, ma soprattutto la continuità dei valori dell’Arma nel tempo. Presenti anche il rappresentante provinciale Matteo Mirone e i consiglieri comunali Nicola Podio e Guido Lugani..