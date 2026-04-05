Scomparso uomo di 43 anni tra Dego e Castelletto Uzzone: ricerche in corso nell’entroterra savonese

Ore di apprensione nell’entroterra savonese per la scomparsa di Andrea Barbieri, 43 anni, di cui non si hanno notizie dalla giornata di sabato 4 aprile. L’allarme è stato lanciato sui social, in particolare sul gruppo Facebook locale “Sei di Dego se…”, dove i familiari hanno diffuso un appello per raccogliere informazioni utili al suo ritrovamento.

Secondo quanto riportato, l’uomo sarebbe stato visto l’ultima volta nella zona di Santa Giulia, dove vive con il padre, nel comune di Dego. Successivamente, l’ultimo rilevamento della cella telefonica del suo cellulare — ora spento — indicherebbe un possibile spostamento nell’area di Castelletto Uzzone, in provincia di Cuneo, a circa due chilometri dalla sua abitazione.

Andrea Barbieri è descritto come alto circa un metro e novanta, molto magro. Al momento della scomparsa non aveva con sé né portafogli né documenti, ma soltanto il telefono cellulare.

Questa mattina è stata formalizzata la denuncia presso i carabinieri. “Per qualsiasi informazione, contattate i militari dell’Arma di Dego”, si legge nell’appello diffuso dai familiari.