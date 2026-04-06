Cairo, intossicazione da monossido nel centro storico: otto persone coinvolte, tra loro anche minori

Momenti di apprensione nel centro storico di Cairo Montenotte, dove nella serata di oggi i soccorsi sono stati mobilitati per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio in un’abitazione situata in via Luigi Baccino Ospedale, non lontano dalla biblioteca.

L’allarme è scattato poco prima delle 20. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco del distaccamento locale, i volontari della Croce Bianca di Cairo, il personale sanitario dell’automedica e i carabinieri per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza ai presenti.

Secondo le prime informazioni, le persone coinvolte sarebbero otto, tra cui anche alcuni minori. Una parte degli intossicati è stata trattata direttamente sul posto dal personale sanitario, mentre altri sono stati trasportati in via precauzionale all’ospedale San Paolo di Savona per ulteriori accertamenti e monitoraggio.

Sono in corso le verifiche tecniche per accertare l’origine della fuoriuscita di monossido di carbonio, gas inodore e particolarmente pericoloso, che potrebbe essere stato provocato da un malfunzionamento di un impianto domestico.