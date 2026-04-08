Famiglia intossicata dal monossido a Cairo, bimbo di tre anni al Gaslini: nessuno è in pericolo di vita

Un bambino di tre anni ricoverato al Gaslini, un adulto trasferito al San Martino. Gli altri membri del nucleo familiare, pur avendo manifestato sintomi di malessere, sono stati assistiti e dimessi senza complicazioni. Fortunatamente, nessuno dei contagiati risulta in pericolo di vita.

Questo è il bilancio dell’intossicazione da monossido di carbonio avvenuta lunedì scorso in un’abitazione situata nel centro storico di Cairo Montenotte, in via Luigi Baccino Ospedale, non lontano da Palazzo Scarampi.

È stato proprio il bambino a mostrare per primo i sintomi, tra cui una sonnolenza insolita, spingendo i familiari a dare immediatamente l’allarme attorno alle ore 20. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Cairo, l’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Sei dei contagiati, tra cui tre minori, sono stati inizialmente portati al pronto soccorso di Savona e successivamente trasferiti per ricevere il trattamento in camera iperbarica.

Le prime verifiche dei vigili del fuoco hanno indicato che l’intossicazione era dovuta a un malfunzionamento della caldaia dell’impianto di riscaldamento, nonostante l’apparecchio fosse stato recentemente controllato.

L’appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile in attesa di ulteriori interventi di manutenzione.