Sofia Campanaro è la nuova Miss Andora: eletta al WindFestival

È Sofia Campanaro la nuova Miss Andora. Diciotto anni, studentessa all'Istituto Ruffini di Imperia, è stata eletta nell'ambito del Bikini Contest del WindFestival.

Sofia, che compirà 19 anni il prossimo 21 luglio, frequenta il quinto anno dell'indirizzo turistico. Dopo il diploma si trasferirà a Genova per studiare Criminologia e Tutela Sociale, con l'obiettivo di costruire una carriera in ambito giudiziario e penale. Appassionata di fitness, pratica sala pesi da due anni. Alle spalle ha anche otto anni di ginnastica ritmica nella società Atleticamente a.s.d. di Andora, con partecipazioni alle gare della Federazione nazionale e ottimi risultati.

La Miss Andora uscente, Sara Berriolo, ha conquistato invece il titolo di Miss Vox Populi – WindFestival 2026.

Le altre fasce assegnate nella serata: Miss Bikini è Asia Sapiolo, Miss Wing è Madeleine Novaro, Miss Surf è Gabriela Ferreira Lima. In campo maschile, Andrea Cagnin si è aggiudicato il titolo di Mister WindFestival 2026.