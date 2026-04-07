Alassio per la 24 ore di nuoto solidale: raccolti 1.526 euro per l’Avis

Si è conclusa con un bilancio positivo la maratona di nuoto no-stop che ha trasformato la piscina comunale di via Pera nel cuore pulsante della solidarietà alassina. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Alassio attraverso la società partecipata Gesco, ha visto una partecipazione corale della cittadinanza a favore dell’Avis locale.

Complessivamente sono stati raccolti 1.526 euro. Sono state 146 le presenze totali, moltissimi gli abituali frequentatori della piscina, quindi alcuni turisti, i ragazzi della squadra agonistica, la componente femminile del fitness e i baby così come un gruppo nutrito di Imperia che solitamente partecipa alle gare in acque libere e una rappresentanza dell'Alassio Wave Walking CNAM.

L’evento ha preso il via alle ore 13 di venerdì 3 aprile, protraendosi senza interruzioni fino alla stessa ora di sabato, vigilia di Pasqua. Durante le ventiquattro ore di apertura straordinaria, l’impianto ha ospitato un susseguirsi di sessioni di nuoto libero, corsi di fitness e attività ludiche dedicate ai più piccoli, richiamando sportivi, famiglie e semplici cittadini desiderosi di offrire il proprio contributo.

"La risposta della comunità – sottolineano l’assessore al Volontariato del Comune di Alassio, Patrizia Mordente, e l'assessore allo Sport, Roberta Zucchinetti - è stata generosa. Vedere la piscina attiva anche nelle ore notturne per uno scopo così nobile è stato emozionante. L’intero ricavato della manifestazione è stato devoluto all’Avis di Alassio, a sostegno delle fondamentali attività di raccolta sangue e assistenza che l'associazione svolge quotidianamente sul territorio». Particolare interesse ha riscosso il laboratorio “Corpoacqueo”, curato da Rossella Pisano nella serata di venerdì, che ha offerto ai presenti un’esperienza sensoriale unica di dialogo con l’elemento acqua. La società Gesco ha voluto ringraziare tutto lo staff e i partecipanti, sottolineando come la sinergia tra sport e impegno civile sia stata la chiave del successo di questa maratona solidale".