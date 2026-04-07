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Solidarietà | 07 aprile 2026, 17:00

“Le canzoni raccontano storie… d’amore”, al Teatro Ambra una serata di solidarietà per la Croce Bianca di Albenga

Lo spettacolo, a offerta libera, sarà proposto dalla compagnia I Teatrali sabato 18 aprile, alle 21

“Le canzoni raccontano storie… d’amore”, al Teatro Ambra una serata di solidarietà per la Croce Bianca di Albenga

Sarà una serata all’insegna delle emozioni, della musica e della solidarietà quella in programma sabato 18 aprile alle ore 21 al Teatro Ambra di Albenga, dove andrà in scena lo spettacolo “Le canzoni raccontano storie… d’amore”, proposto dalla compagnia I Teatrali.

Sul palco Massimo Ivaldo, Paolo Bellina e Sara Basso accompagneranno il pubblico in un viaggio tra parole e note, dando forma a racconti in cui le canzoni si trasformano in veri e propri strumenti narrativi. Un intreccio di storie, sentimenti e relazioni che prende vita attraverso una proposta capace di alternare momenti di comicità a passaggi più poetici e intensi.

Lo spettacolo si presenta come un’esperienza coinvolgente, costruita su un equilibrio tra leggerezza e profondità, con l’obiettivo di emozionare e al tempo stesso divertire gli spettatori. Un format che, nelle precedenti repliche, ha già conquistato pubblico e critica, raccogliendo giudizi positivi e venendo descritto come simpatico, coinvolgente, poetico ed emozionante.

L’iniziativa prevede l’ingresso gratuito con offerta libera: il ricavato sarà devoluto alla Croce Bianca, a sostegno delle attività di volontariato sul territorio.

L’evento è organizzato dall’associazione Tra Le Torri APS, da tempo impegnata nella promozione culturale locale.

Redazione

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