“Le canzoni raccontano storie… d’amore”, al Teatro Ambra una serata di solidarietà per la Croce Bianca di Albenga

Sarà una serata all’insegna delle emozioni, della musica e della solidarietà quella in programma sabato 18 aprile alle ore 21 al Teatro Ambra di Albenga, dove andrà in scena lo spettacolo “Le canzoni raccontano storie… d’amore”, proposto dalla compagnia I Teatrali.

Sul palco Massimo Ivaldo, Paolo Bellina e Sara Basso accompagneranno il pubblico in un viaggio tra parole e note, dando forma a racconti in cui le canzoni si trasformano in veri e propri strumenti narrativi. Un intreccio di storie, sentimenti e relazioni che prende vita attraverso una proposta capace di alternare momenti di comicità a passaggi più poetici e intensi.

Lo spettacolo si presenta come un’esperienza coinvolgente, costruita su un equilibrio tra leggerezza e profondità, con l’obiettivo di emozionare e al tempo stesso divertire gli spettatori. Un format che, nelle precedenti repliche, ha già conquistato pubblico e critica, raccogliendo giudizi positivi e venendo descritto come simpatico, coinvolgente, poetico ed emozionante.

L’iniziativa prevede l’ingresso gratuito con offerta libera: il ricavato sarà devoluto alla Croce Bianca, a sostegno delle attività di volontariato sul territorio.

L’evento è organizzato dall’associazione Tra Le Torri APS, da tempo impegnata nella promozione culturale locale.