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Attualità | 08 aprile 2026, 08:30

Amy e Lucky, fratello e sorella, cercano casa dopo la scomparsa del proprietario

Il Canile di Savona ha lanciato un appello sulla sua pagina social

Amy e Lucky, fratello e sorella, cercano casa dopo la scomparsa del proprietario

Hanno tre anni, sono fratello e sorella, e da pochi giorni la loro vita è cambiata all’improvviso.

Amy, dal manto nero, e Lucky, bianco, sono rimasti soli dopo la scomparsa del loro proprietario, Andrea Barbieri, il 43enne trovato senza vita a Santa Giulia (Dego) nel giorno di Pasqua.

Ora i due cani cercano una nuova casa. L’appello è stato lanciato sui social dal Canile di Savona: un messaggio semplice, carico di umanità, nato dal desiderio di trasformare una vicenda dolorosa in un gesto di solidarietà.

"Evitiamo commenti e giudizi — scrivono dal canile — ma cerchiamo semplicemente di aiutare questa famiglia che sta già affrontando una tragedia".

Per informazioni: 340 3939724.

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Graziano De Valle

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