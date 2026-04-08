Ceriale, dal 15 maggio sarà riaperto al transito il sottopasso pedonale di via Fontana

A partire dal 15 maggio sarà riaperto al transito pedonale il sottopasso di via Fontana, importante collegamento tra la zona a monte del paese, la via Aurelia, il lungomare e il centro cittadino. La riapertura sarà in vigore, in via sperimentale e limitatamente alla stagione estiva, fino al 15 settembre, in base a quanto disposto da un’ordinanza firmata dal vicesindaco Piercarlo Nervo.

Nelle prossime settimane, saranno eseguiti gli interventi propedeutici alla riapertura, tra cui la sistemazione delle scalette e delle ringhiere, la pulizia del rio e il potenziamento dell’illuminazione.

Il provvedimento consente di ripristinare, dopo 12 anni, un passaggio particolarmente significativo per la mobilità pedonale cittadina, soprattutto nei mesi di maggiore affluenza turistica.

«Finalmente, dopo anni di attesa, il passaggio pedonale di via Fontana sarà riaperto – dichiarano il vicesindaco Piercarlo Nervo e l’assessore ai Lavori pubblici Eugenio Maineri –. Si tratta di una risposta concreta a un’esigenza più volte rappresentata da residenti e turisti. Grazie anche al confronto e la collaborazione con la Regione, siamo riusciti a individuare una soluzione attesa da tempo e importante per la sicurezza e la fruibilità di questa parte del territorio».

«Con la riapertura del sottopasso - aggiungono - viene ripristinato un collegamento diretto verso il lungomare e il centro, particolarmente utile per chi proviene da via Marixe, via Acqui e via Pontetto, contribuendo a migliorare l’accessibilità e a ridurre situazioni di potenziale pericolo lungo la via Aurelia».

La decisione è stata supportata anche dalla relazione del comandante della Polizia locale Ivan Suardi, che ha evidenziato la criticità rappresentata dagli attraversamenti pedonali della via Aurelia in corrispondenza dell’intersezione con il rio Fontana. Alla luce delle valutazioni effettuate, l’amministrazione comunale ha ritenuto che il rischio residuo connesso al transito in alveo, di natura idraulica e gestibile attraverso specifiche misure, sia inferiore rispetto al rischio concreto e attuale derivante dall’attraversamento pedonale della sede stradale.

Nel prossimo Consiglio comunale, sarà inoltre portato all’attenzione dell’assemblea un aggiornamento del Piano di Protezione Civile, con l’introduzione delle misure che disciplineranno la chiusura del passaggio in caso di allerta meteo.