Savona, pazienti costretti ad andare a Genova per alcuni esami: raccolta fondi per una nuova tecnologia al San Paolo

All’ospedale San Paolo di Savona mancano ancora alcune tecnologie diagnostiche fondamentali per la gestione di specifiche patologie gastroenterologiche. A segnalarlo è Assfad (Associazione Savonese Studio e Cura delle Malattie del Fegato e dell’Apparato Digerente) per una carenza che si traduce in un problema concreto per molti pazienti del territorio, costretti a spostarsi fino a Genova per sottoporsi a esami indispensabili.

Il trasferimento fuori provincia comporta non solo disagi logistici per i malati e le loro famiglie, ma anche un allungamento dei tempi diagnostici e una maggiore complessità nei percorsi di cura. Proprio per cercare di colmare questa lacuna Assfad ha deciso di promuovere una raccolta fondi con un obiettivo preciso: acquistare un manometro esofageo ad alta definizione (HRM).

Si tratta di uno strumento diagnostico avanzato che consente di analizzare con grande precisione il funzionamento dell’esofago e di individuare patologie dell’apparato digerente che altrimenti richiedono esami in centri specializzati fuori provincia. La disponibilità di questa tecnologia permetterebbe quindi ai pazienti di essere seguiti direttamente a Savona, evitando trasferte a Genova e migliorando l’efficienza del sistema sanitario locale.

La raccolta fondi sarà al centro della IX Giornata ASSFAD – Il Concerto, in programma venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20,30 nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Savona. L’iniziativa unirà musica, informazione scientifica e solidarietà, con la partecipazione di diversi artisti.

L’obiettivo dell’associazione è trasformare la partecipazione della comunità in un risultato concreto per il territorio: rafforzare le capacità diagnostiche dell’ospedale savonese e migliorare la qualità delle cure offerte ai cittadini.

Per questo ASSFAD rivolge un appello alla cittadinanza, alle istituzioni e al mondo imprenditoriale affinché sostengano il progetto e contribuiscano a dotare il San Paolo di una tecnologia ritenuta ormai essenziale per la diagnosi e il monitoraggio delle patologie esofagee.