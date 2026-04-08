 / Attualità

Attualità | 08 aprile 2026, 09:34

Savona, pazienti costretti ad andare a Genova per alcuni esami: raccolta fondi per una nuova tecnologia al San Paolo

Una raccolta fondi di Assfad per acquistare un manometro esofageo ad alta definizione (HRM) con un evento l'8 maggio 2026 alle ore 20.30 nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo

Savona, pazienti costretti ad andare a Genova per alcuni esami: raccolta fondi per una nuova tecnologia al San Paolo

All’ospedale San Paolo di Savona mancano ancora alcune tecnologie diagnostiche fondamentali per la gestione di specifiche patologie gastroenterologiche. A segnalarlo è Assfad (Associazione Savonese Studio e Cura delle Malattie del Fegato e dell’Apparato Digerente) per una carenza che si traduce in un problema concreto per molti pazienti del territorio, costretti a spostarsi fino a Genova per sottoporsi a esami indispensabili.

Il trasferimento fuori provincia comporta non solo disagi logistici per i malati e le loro famiglie, ma anche un allungamento dei tempi diagnostici e una maggiore complessità nei percorsi di cura. Proprio per cercare di colmare questa lacuna Assfad ha deciso di promuovere una raccolta fondi con un obiettivo preciso: acquistare un manometro esofageo ad alta definizione (HRM).

Si tratta di uno strumento diagnostico avanzato che consente di analizzare con grande precisione il funzionamento dell’esofago e di individuare patologie dell’apparato digerente che altrimenti richiedono esami in centri specializzati fuori provincia. La disponibilità di questa tecnologia permetterebbe quindi ai pazienti di essere seguiti direttamente a Savona, evitando trasferte a Genova e migliorando l’efficienza del sistema sanitario locale.

La raccolta fondi sarà al centro della IX Giornata ASSFAD – Il Concerto, in programma venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20,30 nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Savona. L’iniziativa unirà musica, informazione scientifica e solidarietà, con la partecipazione di diversi artisti.

L’obiettivo dell’associazione è trasformare la partecipazione della comunità in un risultato concreto per il territorio: rafforzare le capacità diagnostiche dell’ospedale savonese e migliorare la qualità delle cure offerte ai cittadini.

Per questo ASSFAD rivolge un appello alla cittadinanza, alle istituzioni e al mondo imprenditoriale affinché sostengano il progetto e contribuiscano a dotare il San Paolo di una tecnologia ritenuta ormai essenziale per la diagnosi e il monitoraggio delle patologie esofagee.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium