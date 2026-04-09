Altare, completata la messa in sicurezza del ritano Gavello (FOTO)

Si è concluso il complesso intervento di riqualificazione del ritano Gavello, opera chiave della più ampia strategia di messa in sicurezza dell’intero sistema idrografico del rio Fossato e dei suoi affluenti. La notizia, comunicata con soddisfazione dal Comune di Altare, rappresenta un importante passo avanti nella prevenzione del rischio idrogeologico per tutto il centro abitato.

Il progetto, finanziato con 800mila euro grazie alle risorse del PNRR, è stato approvato a seguito di una proposta presentata dal Comune nel 2023. L’iniziativa si inserisce in un percorso di interventi volti a tutelare la comunità dopo gli storici eventi alluvionali, in particolare la devastante alluvione del 1992 che causò gravi danni a causa del rigurgito delle acque del rio Fossato sotto il tessuto urbano.

La prima fase dei lavori ha riguardato una pulizia radicale del corso d’acqua, durante la quale sono state rimosse oltre 1.500 tonnellate di sedimenti per ripristinare un alveo libero da ostacoli. In questo modo, anche durante precipitazioni intense, le acque possono defluire regolarmente. “L’obiettivo – spiegano dall’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Roberto Briano – è che le acque non incontrino impedimenti nel loro percorso naturale, riducendo così il rischio di esondazioni”.

Successivamente, l’intervento ha riguardato la messa in sicurezza definitiva del ritano Gavello, con la nuova tombinatura del tratto finale del rio in corrispondenza di via Cesio. La struttura incrementa la portata complessiva del corso d’acqua, migliorando la capacità di convogliare e smaltire i volumi d’acqua in caso di eventi meteorologici avversi.

"Si tratta di un’azione strategica, fortemente voluta per migliorare le condizioni idrauliche del Rio Gavello e rendere più sicura tutta l’area circostante – concludono dall’amministrazione Briano –. Un’opera che va oltre la semplice manutenzione: è un investimento per la sicurezza e la serenità dei nostri cittadini".