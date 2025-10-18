Altare, il rio Fossato pulito resiste alle piogge intense

I recenti eventi alluvionali hanno messo alla prova la capacità di deflusso delle acque a Altare, e i risultati sono stati positivi: il rio Fossato, grazie agli interventi di pulizia effettuati, ha gestito senza problemi le forti precipitazioni, evitando danni a persone e proprietà.

"Un risultato importante per la sicurezza del territorio – commentano dal Comune - L’intervento ha previsto la rimozione di materiale e proseguirà con la tombinatura della parte iniziale di rio Gavello. Nell’ambito della messa in sicurezza per il dissesto idrogeologico, verrà inoltre eseguita la manutenzione ordinaria di alcuni affluenti di rio Fossato grazie al finanziamento della difesa del suolo. Un passo dopo l’altro, verso una Altare più sicura e protetta!".