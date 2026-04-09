Borghetto S. Spirito, spiagge assegnate in tempi record: ai concessionari uscenti 18 dei 20 lotti messi a bando

Il Comune di Borghetto Santo Spirito, primo in provincia di Savona, compie un passo decisivo nel percorso di riassegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Con l’approvazione dei verbali di gara e della graduatoria definitiva, si conclude, con oltre un mese di anticipo e in tempi record, la fase di valutazione delle offerte relative ai 20 lotti messi a bando, a seguito della procedura di evidenza pubblica avviata già nel corso del 2025.

Un percorso complesso, sviluppato nel pieno rispetto della normativa vigente, delle indicazioni del TAR Liguria, del Consiglio di Stato e delle reiterate impugnazioni da parte di AGCM, che hanno imposto tempi certi per arrivare all’assegnazione entro la stagione balneare 2026.

Sono state 27 le offerte pervenute. Dopo le verifiche amministrative e tecniche, tutte le procedure si sono svolte regolarmente, con l’attivazione del soccorso istruttorio nei casi necessari e con la successiva valutazione delle proposte progettuali da parte della commissione giudicatrice. La graduatoria approvata individua gli operatori economici proposti come aggiudicatari per la quasi totalità dei lotti, mentre per il lotto 14 non si è proceduto all’aggiudicazione. Parallelamente, sono in corso le verifiche sui requisiti dichiarati dagli operatori, passaggio necessario per rendere pienamente efficaci le aggiudicazioni.

Per garantire la piena operatività già dalla stagione 2026, l’Amministrazione procederà, su richiesta degli assegnatari, a concedere le occupazioni anticipate delle aree demaniali nei tempi tecnici di approvazione dei progetti per il rilascio delle concessioni definitive, consentendo a questi ultimi di avviare tempestivamente le attività e realizzare gli interventi previsti.

Con queste aggiudicazioni si apre una fase nuova per il sistema balneare di Borghetto Santo Spirito. Una fase che punta con decisione su maggiore qualità dei servizi, più attenzione alla collettività e un’offerta complessivamente più ricca, grazie alle proposte progettuali presentate dagli aggiudicatari.

I progetti selezionati prevedono nuovi investimenti, servizi utili per residenti e turisti e forme di collaborazione con le realtà locali, con l’obiettivo di rendere il lungomare sempre più attrattivo e organizzato. Particolare attenzione è stata posta ai servizi migliorativi sull’accoglienza, con interventi che interesseranno anche le spiagge libere, per garantire maggiore fruibilità, sicurezza, ordine e qualità complessiva dell’esperienza per tutti gli utenti.

"È stato fatto un gran lavoro - dichiarano il sindaco Giancarlo Canepa e l’assessore al Demanio Alessio D’Ascenzo - Bandire, valutare e arrivare alle aggiudicazioni nei tempi utili per salvare la stagione 2026, applicando una regola semplice: gare pubbliche e trasparenti, criteri chiari, valutazione della qualità dei progetti e sostenibilità economica dei piani finanziari. Ma il punto vero è un altro: da oggi si cambia passo. Più servizi, più qualità, più attenzione a chi vive e frequenta Borghetto. Le proposte risultate vincitrici, portano investimenti concreti, migliorano l’accoglienza e introducono servizi anche sulle spiagge libere. È il salto di qualità che volevamo".

"Riteniamo doveroso ringraziare i membri della commissione giudicatrice e il nostro consulente legale, Avv. Fabio Orsi, per la professionalità, la serietà e l’equilibrio che hanno dimostrato in questo delicato percorso - proseguono sindaco e assessore - Nonostante la complessità della materia e la mancanza di linee guida omogenee, hanno saputo operare con lucidità, competenza, trasparenza e con un approccio esclusivamente tecnico, scevro da ogni tipo di condizionamento esterno. Giova ricordare che siamo stati il quindicesimo Comune italiano su 645 a bandire le gare".

"Spiace non essere riusciti ad assegnare il lotto 14, quello destinato a finalità dall’alto profilo sociale e inclusivo, per insuperabili carenze documentali - concludono Canepa e D’Ascenzo - Ma possiamo già anticipare che non diventerà una spiaggia libera, stiamo studiando un provvedimento per assegnarlo in via temporanea ed eccezionale visto l’assoluto interesse al suo mantenimento. In tutti gli altri lotti, ad eccezione di uno assegnato ad un nuovo concessionario, le riassegnazioni sono andate ai concessionari uscenti, a dimostrazione che il fattore esperienza, inteso come professionalità, unito alla conoscenza della realtà e delle esigenze locali, ha fatto la differenza".

Il prossimo step sarà la convocazione dei nuovi concessionari per illustrare le modalità operative per il proseguo dell’iter. Nei prossimi giorni, inoltre, si concluderà anche la procedura relativa all’assegnazione delle concessioni relative a chioschi e dehor che è stata oggetto di un bando separato rispetto alle spiagge.

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