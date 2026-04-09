Cosseria rientra nella Federazione Europea delle Città Napoleoniche: torna l’itinerario "Destination Napoleon"

Cosseria ha formalizzato il proprio ritorno nella Federazione Europea delle Città Napoleoniche (FECN), aderendo nuovamente all’itinerario culturale “Destination Napoleon”. La giunta Molinaro, con delibera unanime del 31 marzo, ha approvato l’atto di indirizzo e il protocollo di adesione, riconoscendo nell’iniziativa un’opportunità strategica per valorizzare il patrimonio storico locale e potenziare l’offerta turistico-culturale del territorio.

Fondata nel 2004, la FECN è un’organizzazione senza scopo di lucro che riunisce città e territori europei legati alla storia di Napoleone Bonaparte. L’itinerario “Destination Napoleon” ha ricevuto la certificazione di Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, attestandone il valore storico e culturale a livello internazionale. Tra i benefici dell’adesione, la mappatura del patrimonio napoleonico locale, la partecipazione a eventi e fiere internazionali e l’accesso facilitato a finanziamenti europei per progetti condivisi.

"Siamo stati in convenzione per parecchi anni, poi l’avevamo sospesa e adesso abbiamo deciso di riprenderla – commenta il sindaco Roberto Molinaro –. Si tratta di un’associazione franco-tedesca molto forte, guidata da un discendente dei Bonaparte. Opera in tutta Europa, negli Stati Uniti e persino in Ucraina, con molti paesi e numerosi comuni aderenti. Promuove molte iniziative, sia culturali sia storiche".

Per Cosseria, comune con poco più di 1mille abitanti, la quota annuale di adesione è di 385 euro. Il sindaco sarà nominato “persona di contatto” per garantire lo scambio continuo di informazioni con la Federazione e la partecipazione alle attività programmate.