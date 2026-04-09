Murialdo sigla l’accordo con Plastic Free: l’11 aprile giornata di pulizia ambientale

Un segnale concreto di attenzione all’ambiente e alla comunità. Lo scorso 20 marzo, presso il Comune di Murialdo, il sindaco Michele Franco ha firmato una convenzione con l’associazione Plastic Free, alla presenza del responsabile locale del progetto, Ivo Castello, e della referente dell’organizzazione, Anna Cerrato.

Plastic Free, associazione senza scopo di lucro, si occupa di combattere l’abbandono dei rifiuti, sensibilizzare cittadini e scuole sull’inquinamento da plastica e organizzare giornate di pulizia del territorio. L’accordo mira a rafforzare queste iniziative e a coinvolgere attivamente la comunità in pratiche di cittadinanza attiva.

In quest’ottica, l’amministrazione comunale ha già organizzato una giornata di pulizia ambientale per sabato 11 aprile, con ritrovo alle ore 9.00 presso il municipio. L'evento si propone non solo come momento di raccolta dei rifiuti, ma come occasione di educazione civica: "Dedicare tempo ed energie per rendere più pulito uno spazio comune – sottolineano dal Comune – significa inviare un messaggio chiaro: questo luogo ci appartiene e lo rispettiamo".

L’iniziativa vuole coinvolgere volontari di tutte le età e, come da tradizione, si concluderà con una braciolata nell’‘area verde delle Ochette’, offerta dalla generosa pro loco di Murialdo, che ogni anno contribuisce a rendere la giornata più festosa e partecipativa.