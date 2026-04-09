Savona, al via il 46° corso di speleologia: lezioni teoriche aperte a tutti e prove pratiche tra Finale e la Val Bormida

Venerdì 10 aprile alle ore 21, presso il Salone del Dopolavoro Ferroviario di Savona (via Pirandello 10 r), prenderà il via il 46° Corso di Speleologia organizzato dal Gruppo Speleologico Savonese DLF.

La prima lezione teorica sarà dedicata a due temi fondamentali: “Logistica e abbigliamento”, ovvero come muoversi e vestirsi in grotta in modo adeguato, e “Carsismo e speleogenesi”, per comprendere cosa sono le grotte, come si formano e quale ruolo svolgono le acque sotterranee. L’appuntamento di domani, così come tutte le successive lezioni — che si terranno ogni venerdì sera presso il Dopolavoro Ferroviario di Savona — sarà aperto gratuitamente a tutte le persone interessate.

Domenica 12 aprile si svolgerà la prima esercitazione pratica a Finale Ligure, nell’area carsica attorno all’Arma Pollera. L’attività consisterà nella ricognizione di una grotta orizzontale e del territorio carsico circostante, con l’osservazione diretta di doline, inghiottitoi, sorgenti e risorgenze.

Nel complesso sono previste cinque esercitazioni pratiche, che si terranno a domeniche alterne dal 12 aprile al 7 giugno. Le attività si svolgeranno nel territorio carsico della provincia di Savona, in particolare nelle zone di Bardineto e della Val Bormida. Oltre alla prima uscita esplorativa, il programma prevede due sessioni in palestre speleologiche esterne su pareti di roccia e due escursioni in grotte con presenza di salti verticali, da affrontare sia in discesa sia in risalita.

Le lezioni teoriche saranno in totale dodici e si terranno ogni venerdì sera dal 10 aprile al 12 giugno presso il Salone del Dopolavoro Ferroviario di Savona. La partecipazione alle lezioni teoriche è libera e gratuita per tutti gli interessati. Le esercitazioni pratiche, invece, prevedono una quota di iscrizione di 180 euro, che comprende la quota associativa annuale al Gruppo Speleologico Savonese DLF, al Dopolavoro Ferroviario e alla Società Speleologica Italiana, oltre alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Quello che inizierà questo venerdì sarà il 46° corso organizzato dalla Scuola di Speleologia “Savona e Alta Val Bormida” del Gruppo Speleologico Savonese DLF. Come negli anni precedenti, anche questo corso sarà omologato dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana.

In oltre cinquantasei anni di attività, il Gruppo Speleologico Savonese ha organizzato quarantacinque corsi: il primo risale al 1970.

Come dichiarano il direttore della Scuola, Fabrizio Falco, il direttore del 46° Corso, Stefano Palmesino, e la segretaria del corso, Adele Sanna, "gli allievi potranno imparare le tecniche di base della progressione in grotta attraverso uscite pratiche di difficoltà crescente e ascoltare lezioni teoriche su temi scientifici e tecnici inerenti alla speleologia. Gli iscritti avranno la possibilità, seguendo i loro istruttori, di essere introdotti anche alle attività di esplorazione, ricerca e documentazione che il Gruppo Speleologico Savonese DLF svolge normalmente durante tutto l’anno".

"Lo scopo del corso è quello di far comprendere cos’è la speleologia, cosa fa il Gruppo Speleologico Savonese DLF, cosa vuol dire andare in grotta e come ci si muove, come si esplorano nuove grotte da scoprire e come si conduce la ricerca speleologica. Le dodici lezioni teoriche costituiranno un approfondimento culturale sulle grotte e sul carsismo, aperto gratuitamente a tutti gli interessati, ma serviranno anche a capire e approfondire ciò che si vedrà e si farà durante le esercitazioni pratiche, che — tanto all’esterno quanto in grotta — saranno effettuate sotto la guida di istruttori e istruttrici di provata esperienza, qualificati dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia (CNSS) della Società Speleologica Italiana (SSI)", concludono.

Con questo 46° corso di speleologia, il Gruppo Speleologico Savonese offre la possibilità a chiunque (maggiore di 14 anni, ma senza altri limiti di età) di imparare le tecniche e le conoscenze per andare a scoprire ed esplorare in sicurezza le meraviglie del mondo sotterraneo, “là dove natura e scienza, storia e folklore, avventura e sport si confondono nelle tenebre”.