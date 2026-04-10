Savona, la Polizia di Stato compie 174 anni: al Palacrociere consegnati encomi e lodi

È stato celebrato quest'oggi, 10 dicembre, il 174esimo Anniversario della fondazione della Polizia di Stato e a Savona le celebrazioni sono state svolte al Palacrociere.

Nel corso della cerimonia è stata effettuata la consegna - da parte del questore Giuseppe Mariani, del vice vicario reggente prefetto Alessandra Lazzari e del sindaco di Savona - dei riconoscimenti ai poliziotti che si sono distinti nella loro attività nel corso dell’anno.

Il Questore inoltre in precedenza aveva letto il suo discorso e fornito i dati annuali.

PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO

Assistente Massimo IACOVELLA

Con la seguente motivazione: “Evidenziando straordinarie capacità professionali, tempismo d’intervento e non comune determinazione operativa, espletava un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto di un cittadino egiziano, armato di tre coltelli e in stato di alterazione psico-fisica, resosi responsabile di tentato omicidio ai danni di due connazionali. Nella circostanza, dopo aver invano tentato di porre fine all’azione omicida dell’uomo mediante il taser, si vedeva costretto a colpirlo in un punto non vitale con l’arma in dotazione, riuscendo, dopo una ulteriore colluttazione, a trarlo in arresto. Chiaro esempio di coraggio e alto senso del dovere.

Savona, 27 aprile 2024”.

ENCOMIO SOLENNE

Assistente Capo Coordinatore Ivo LUCON

Con la seguente motivazione: “Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa, partecipavano ad un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto di un cittadino egiziano, armato di tre coltelli e in stato di alterazione psico-fisica, resosi responsabile di tentato omicidio ai danni di due connazionali. Savona, 27 aprile 2024”

Ispettore Renato GRASSINI

ENCOMIO

Ispettore Capo Leonardo DIGILIO

Vice Ispettore Marco VENTURINO

Sovrintendente Giancarlo SIRI

Vice Sovrintendente Emiliano FERRO

Con la seguente motivazione: “Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, partecipavano ad un’articolata attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre soggetti ritenuti responsabili di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, turbata libertà degli incanti, falso ideologico e truffa aggravata a danno di ente pubblico. Bari - Savona, 15 marzo 2025”

ENCOMIO

Vice Ispettore Fabrizio ZANIRATO

Sovrintendente Capo Andrea BOLLA

Assistente Salvatore DI GIOVANNI

Con le seguenti motivazioni: “Evidenziando spiccate qualità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria denominata operazione “Tom & Gerry”, che si concludeva con l’emissione di 10 misure cautelari a carico di cittadini albanesi e marocchini ritenuti responsabili del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Pietra Ligure (SV), 21 dicembre 2024”

ENCOMIO

Sostituto Commissario in quiescenza Maura GAGLIARDO

Ispettore Capo Glauco RABELLINO

Agente Scelto Andrea Vittorio GIACOMETTI

Con la seguente motivazione: “Evidenziando spiccate qualità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto in flagranza di reato di due cittadini italiani ed alla denuncia in stato di libertà della loro complice, responsabili di due rapine, aggravate dall’uso di armi, commesse in danno di due supermercati. Savona, 26 novembre 2025”

ENCOMIO

Assistente Capo Coordinatore Valerio GIUNTA

Con la seguente motivazione: “Libero dal servizio, evidenziando spiccata qualità professionali e senso del dovere, portava a termine un intervento di soccorso pubblico a favore di un uomo anziano, ponendolo in salvo a seguito dell’incendio del suo appartamento. Savona, 27 novembre 2024”

ENCOMIO

Ispettore Giovanni CIPOLLONE

Assistente Capo Coordinatore Raffaella DALLA RIZZARDA

Con la seguente motivazione: “Evidenziando capacità professionali, partecipavano ad un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’individuazione ed il deferimento, in stato di libertà, di un sodalizio criminale composto da quindici soggetti, dedito ad agevolare cittadini stranieri al superamento dell’esame teorico della patente di guida con modalità fraudolenta. Savona, 11 luglio 2024”

ENCOMIO

Assistente Capo Dario FOLCO

Con la seguente motivazione: “Evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’individuazione ed il deferimento di un sodalizio criminale transnazionale composto da sedici soggetti, dedito a truffe, frodi informatiche ed estorsioni. Savona, 18 luglio 2024”