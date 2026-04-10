A Genova due giorni di eventi, sapori e tradizione: in Darsena sbarcano le rotte sostenibili

Il 17 e 18 aprile la Darsena di Calata Vignoso, nel Porto Antico di Genova, ospiterà “Rotte Sostenibili in Darsena”, una serie di eventi e attività dedicati al mare e alla cultura marinara e alla valorizzazione della piccola pesca locale, di cui Coldiretti Pesca Liguria è supporter. Gli eventi saranno fruibili dalla comunità cittadina in maniera completamente gratuita.

Un appuntamento che rappresenta un’importante occasione per avvicinare cittadini e turisti al mondo della pesca professionale, troppo spesso poco conosciuto, ma fondamentale per l’economia, l’ambiente e l’identità del territorio ligure.

Per due giorni la Darsena si trasformerà in una vera e propria “piazza sul mare”, con incontri divulgativi, attività sulla selettività e sostenibilità delle tecniche di pesca professionale, laboratori per scuole e famiglie, aste del pesce, degustazioni e giri in barca sui tradizionali gozzi. Un ricco programma pensato per raccontare la filiera ittica locale e promuovere un consumo più consapevole e sostenibile.

“La pesca rappresenta un presidio economico, sociale e ambientale imprescindibile per la Liguria”, sottolinea Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria. “Eventi come questo sono fondamentali per far conoscere ai cittadini il valore del lavoro quotidiano dei nostri pescatori, custodi del mare e della biodiversità. Promuovere la piccola pesca significa difendere tradizioni, qualità e sostenibilità”.

Aggiunge Bruno Rivarossa, Delegato Confederale: “È sempre più necessario rafforzare il legame tra territorio, produzione e consumo. La filiera ittica locale garantisce freschezza, tracciabilità e rispetto dell’ambiente: elementi che devono essere sempre più riconosciuti e sostenuti anche dalle scelte dei consumatori”.

Un ruolo centrale è quello della sensibilizzazione, come spiega Daniela Borriello, responsabile Coldiretti Pesca Liguria: “I genovesi e i turisti conoscono ancora troppo poco la pesca professionale e il ruolo strategico che svolge per il territorio. La Darsena è un luogo simbolico, dove tradizione e lavoro si incontrano. “Rotte Sostenibili” è un’occasione concreta per scoprire il valore della nostra filiera ittica e l’impegno quotidiano dei pescatori nel garantire qualità, sostenibilità e tutela del mare”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto BeNaTuRaL, finanziato da Compagnia di San Paolo, sostenuto dal Comune di Genova e creato in collaborazione con Cooperativa Dafne (Capofila), la Stazione Zoologica Anton Dohrn, il Parco Nazionale Cinque Terre, L’Area marina Protetta Isola di Bergeggi e l’Associazione Storie di Barche. Il progetto è dedicato alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione della piccola pesca nel Mar Ligure, e contribuisce a portare il tema della sostenibilità e dell’economia circolare anche nel settore ittico.

Un invito aperto a tutti per riscoprire il mare non solo come risorsa, ma come patrimonio da conoscere, rispettare e valorizzare, partendo proprio dalle comunità che lo vivono ogni giorno.