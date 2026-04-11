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Cronaca | 11 aprile 2026, 13:05

Albenga, 21enne colpisce uno spettatore con una mazza durante la partita: Daspo dal Questore

L'episodio al Riva di Albenga durante l'incontro tra Pontelungo e Pietra Ligure, categoria Juniores

Albenga, 21enne colpisce uno spettatore con una mazza durante la partita: Daspo dal Questore

Un ventunenne è stato raggiunto da un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive emesso dal Questore di Savona. La misura di DASPO, notificata ieri dalla Polizia di Stato, scaturisce da un episodio di violenza avvenuto all'interno dello stadio "Annibale Riva" di Albenga durante l'incontro tra Pontelungo e Pietra Ligure (categoria Juniores).

Al termine della partita, il giovane, dopo una serie di comportamenti provocatori nei confronti di altre persone presenti, ha aggredito una di loro colpendolo con una mazza da baseball in metallo, causandogli lesioni personali. L'arma è stata successivamente sequestrata.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia Carabinieri di Albenga, che hanno ricostruito la dinamica dei fatti anche attraverso le testimonianze raccolte in loco.

Il Daspo avrà durata annuale e precluderà al destinatario l'accesso a tutte le manifestazioni sportive, indipendentemente dalla serie o dalla categoria: partite amichevoli, competizioni nazionali ed europee, incontri della Nazionale italiana, sia in Italia sia negli altri Paesi membri dell'Unione Europea.

Redazione

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