 / Attualità

Attualità | 12 aprile 2026, 10:30

Savona, cinghiali a caccia di cibo: mastelli presi d’assalto in Corso Ricci (FOTO e VIDEO)

Uno dei temi al centro della discussione quando è stato avviato il porta a porta era stato proprio la presenza degli ungulati

La presenza dei cinghiali lungo la costa è ormai diventata un’abitudine consolidata.

Già al momento dell’introduzione del sistema di raccolta porta a porta a Savona, uno dei temi più discussi riguardava il rischio che, nelle zone dove i mastelli del rifiuto organico vengono esposti all’esterno — soprattutto nell’entroterra e nelle aree con abitazioni indipendenti — gli ungulati potessero causare problemi.

Timori che oggi trovano conferma nella realtà. In particolare in Corso Ricci, dove nei giorni scorsi un gruppo numeroso di cinghiali — cinque adulti e otto cuccioli — ha letteralmente banchettato tra i rifiuti.

Gli animali hanno rovistato nei mastelli posizionati nei pressi delle abitazioni, in un’area vicina al cantiere dell’Aurelia Bis, lasciando dietro di sé immondizia sparsa e disagi per i residenti.

Una situazione che riporta al centro del dibattito la convivenza sempre più difficile tra fauna selvatica e contesto urbano, oltre alla necessità di soluzioni efficaci per la gestione dei rifiuti in presenza di questi animali.

News collegate:
 Savona, cinghiali in Corso Ricci. OSA e PAI: "Basta abbattimenti, servono misure strutturali e prevenzione" - 13-04-26 09:04

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium