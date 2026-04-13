Agristart 2026, Piana: "La Regione punta sui giovani, investimento concreto per il futuro del settore"

Favorire il ricambio generazionale, sostenere l’imprenditoria giovanile e accompagnare nuove idee verso la creazione di imprese agricole solide e sostenibili: sono questi gli obiettivi di Agristart 2026, il percorso gratuito promosso da Filse in collaborazione con Regione Liguria, nell’ambito del programma Interreg IT-FR Marittimo “CambioVia-Pro” che prende il via oggi a Genova.



A sottolineare l’importanza strategica dell’iniziativa è l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana : “Agristart rappresenta un investimento concreto sul futuro dell’agricoltura ligure. Vogliamo accompagnare i giovani in un percorso serio e qualificato che consenta loro di trasformare idee innovative in imprese vere, capaci di valorizzare il territorio e generare occupazione. In questa direzione si inseriscono anche i prossimi bandi regionali dedicati proprio ai giovani agricoltori, che partiranno a breve e offriranno opportunità importanti di finanziamento e sviluppo”.



Il programma Agristart 2026 si articola in due strumenti principali: AgriAcademy, percorso formativo con webinar, workshop e mentorship, e AgroCup, competizione dedicata ai migliori business plan in ambito agricolo sostenibile.



“Un’iniziativa che guarda in modo diretto alle nuove generazioni, offrendo competenze pratiche e strumenti operativi fondamentali, dalla costruzione del business plan fino alle strategie di marketing e accesso ai finanziamenti europei – prosegue Piana –. Stiamo lavorando per creare un ecosistema favorevole all’imprenditoria agricola giovanile, mettendo insieme formazione, accompagnamento e risorse economiche. L’agricoltura ligure ha bisogno di nuove energie, nuove competenze e nuove visioni: i giovani sono protagonisti di questa sfida” - conclude l’assessore.



Il percorso, completamente gratuito, proseguirà fino a giugno con un calendario di incontri tematici che accompagneranno i partecipanti dalla fase di ideazione fino alla presentazione finale dei progetti.



La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, con possibilità di seguire gli incontri anche online.