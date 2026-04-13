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Eventi | 13 aprile 2026, 10:00

Pietra, al via la prevendita per “Insieme per Benedetta”: musica, comicità e solidarietà al Teatro Moretti

Lo spettacolo benefico, organizzato dall’Associazione “Il Sorriso di Benedetta ODV”, è in programma domenica 10 maggio

Pietra, al via la prevendita per “Insieme per Benedetta”: musica, comicità e solidarietà al Teatro Moretti

Parte ufficialmente oggi, lunedì 13 aprile, la prevendita per “Insieme per Benedetta”, l’atteso evento benefico in programma domenica 10 maggio alle ore 17.45 al Teatro Moretti di Pietra Ligure. A partire dalla giornata odierna sarà quindi possibile prenotare i posti a sedere con un’offerta minima di 15 euro presso la Tabaccheria Rembado in Corso Italia 136, assicurandosi così la partecipazione a una serata che unisce spettacolo e solidarietà.

Organizzata dall’Associazione “Il Sorriso di Benedetta ODV” con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure, l’iniziativa promette un pomeriggio ricco di emozioni, tra risate, musica e impegno sociale. A condurre l’evento sarà Mario Mesiano, mentre sul palco si alterneranno tre volti noti della comicità italiana: Max Pisu, Andrea Di Marco e Renzo Sinacori, pronti a regalare momenti di leggerezza e divertimento.

Spazio anche alla musica con la Babilonia Ethnic Band, che per l’occasione proporrà una speciale versione acustica unplugged, capace di offrire sonorità suggestive e arrangiamenti di forte impatto emotivo.

Il ricavato dell'evento verrà interamente devoluto al Reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia, denominato “Area Cuore”, dell’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini di Genova e servirà per l’acquisto di preziosi quanto sofisticati strumenti chirurgici indispensabili per garantire i migliori risultati e performance durante i complicati e delicati interventi di cardiochirurgia pediatrica.

La serata vedrà la presenza del Direttore della Cardiochirurgia e dell’Area e dell’Area Interdipartimentale Cuore del Gaslini, il Dott. Guido Michielon, insieme al Direttore della Cardiologia, il Dott. Roberto Formigari, accompagnati dal Cardiologo Dott. Alessandro Rimini che ricordiamo essere stato un importante e fondamentale punto di riferimento per Benedetta e la sua famiglia durante il difficile percorso della malattia.

"Vogliamo con l’occasione ringraziare per la sensibilità ed il sostegno tutti gli artisti ed i collaboratori che interverranno all’evento e sottolineare che il loro contributo sarà offerto in forma totalmente gratuita - fanno sapere dell'organizzazione - Ringraziando anticipatamente ci permettiamo, in considerazione dell’ambizioso scopo della serata, di rivolgere a tutti voi una preghiera ed un invito particolare a partecipare più numerosi possibili. Risate, musica ed emozioni per una causa molto importante: non perdete questa serata speciale".

Redazione

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