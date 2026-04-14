L’Istituto Comprensivo Savona 2 inaugura l'Erasmus Corner tra ospiti e progetti europei

L’Istituto Comprensivo Savona 2 inaugura il nuovo Erasmus Corner. Il taglio del nastro si terrà il 22 aprile alle ore 10.30. L’evento rappresenta un momento significativo per l’intera comunità scolastica: uno spazio simbolico e concreto dedicato all’internazionalizzazione, allo scambio culturale e alla crescita educativa degli studenti attraverso i programmi europei.

La mattinata sarà arricchita da numerosi eventi e interventi che renderanno l’inaugurazione un’occasione speciale di incontro e condivisione. Interverranno il dott. Alessandro Clavarino, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria; la dott.ssa Sabrina Vallino, referente USR Liguria Erasmus+ ed eTwinning; la dott.ssa Nadia Dalmasso, dirigente dell’Ufficio III – Ambito Territoriale di Savona; la dirigente dell’IC Teglia, dott.ssa Elena Tramelli; e il dirigente dell’IC Savona 2, dott. Andrea Piccardi, insieme alle collaboratrici prof.ssa Tiziana Paciolla e prof.ssa Monica Colombo.

Durante l’evento è previsto un momento di disseminazione dedicato ad alcuni progetti Erasmus realizzati da scuole liguri aderenti al Consorzio Erasmus+ Accreditamento KA120, coordinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, con l’obiettivo di condividere buone pratiche, esperienze e risultati raggiunti.

Si proseguirà con l’inaugurazione ufficiale della panchina dedicata alla compianta collaboratrice dell’Istituto, Vilma Doglio, figura molto cara alla comunità scolastica.

La giornata sarà inoltre occasione per celebrare gli alunni dell’Istituto Comprensivo Savona 2 che prenderanno parte, nel prossimo anno scolastico, a mobilità Erasmus in Turchia e Polonia, a testimonianza dell’impegno della scuola nel promuovere esperienze formative di respiro europeo.

L’iniziativa si propone come un momento di celebrazione, condivisione e apertura verso una scuola sempre più inclusiva, dinamica e orientata all’internazionalizzazione.