Vecchie mura di Varazze, iniziato il percorso di recupero: completati i rilievi, si prepara il progetto

Prosegue il percorso per la tutela, la messa in sicurezza e la valorizzazione delle vecchie mura di Varazze, uno degli elementi più identitari e di notevole rilevanza per il centro storico cittadino avviato dall’Amministrazione comunale.

Dopo l’affidamento dell’incarico a professionisti specializzati nel settore del restauro dei beni architettonici avvenuto nei mesi scorsi, è stata completata la prima fase di mappatura e rilievo, realizzata anche mediante l’utilizzo di tecnologie innovative come il drone. L’attività ha consentito di effettuare una prima ricognizione delle porzioni fuori terra della cinta muraria a cura dell’architetto Massimo Naselli, nei tratti di proprietà comunale.

Questa fase rappresenta l’avvio del percorso di conoscenza del manufatto, indispensabile per impostare correttamente le successive attività di approfondimento. Il lavoro proseguirà infatti con rilievi di maggior dettaglio, indagini diagnostiche mirate, verifica di stabilità, analisi delle cause di degrado e la progressiva definizione delle possibili soluzioni di intervento, con l’obiettivo di arrivare alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e alla programmazione di interventi efficaci e coerenti con le caratteristiche delle mura.

L’Amministrazione è già intervenuta recentemente su una porzione delle mura, consolidando un tratto particolarmente delicato in corrispondenza del punto in cui la realizzazione della vecchia linea ferroviaria aveva interrotto la continuità della cinta muraria. Un intervento puntuale che rappresenta il primo tassello di un’azione più ampia e organica.

Parallelamente, il lavoro sulle mura procede di pari passo con la loro valorizzazione culturale, che negli ultimi anni si è consolidata anche grazie all’organizzazione di visite guidate e iniziative dedicate, contribuendo a far riscoprire un patrimonio di grande valore per la comunità e per i visitatori.

Questo intervento si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione del patrimonio storico-culturale della città, con l’obiettivo di restituire piena centralità a beni identitari che rappresentano la storia e la memoria di Varazze, rendendoli al tempo stesso sempre più fruibili.

«Si tratta di un’azione seria e strutturata – dichiara il Sindaco – che mira a salvaguardare una delle porzioni più importanti del nostro patrimonio storico. Partiamo dalla conoscenza approfondita dello stato delle mura per poter programmare interventi efficaci e duraturi, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare un bene che appartiene a tutta la comunità».

Nei prossimi mesi il lavoro proseguirà con le attività di approfondimento tecnico e progettuale, con l’obiettivo di arrivare a una pianificazione degli interventi di recupero e conservazione.