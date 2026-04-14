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Attualità | 14 aprile 2026, 10:30

Urbe, rifatto il ponticello sulla Sp 40: più sicurezza e miglior deflusso idraulico

Un intervento da 330mila euro, realizzato dalla Provincia di Savona

Sono stati completati i lavori di rifacimento del ponticello sul rio lungo la Sp 40 “Urbe–Vara–Passo del Faiallo”, al km 2+750, nel Comune di Urbe. L’intervento, del valore di 330mila euro, è stato realizzato dalla Provincia di Savona.

L’intervento ha previsto la realizzazione di nuove opere di sostegno mediante micropali collegati da cordolo e struttura frontale in calcestruzzo con relativa fondazione. 

L’impalcato è stato ricostruito con una soletta piena in calcestruzzo su elementi prefabbricati, mentre la sezione di deflusso è stata significativamente ampliata, migliorando le condizioni idrauliche e garantendo il rispetto dei requisiti normativi vigenti in materia di sicurezza. 

A completamento, sono state installate barriere stradali lungo i margini del ponte e nei tratti immediatamente adiacenti, integrate da cordoli laterali.

Redazione

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