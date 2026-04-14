Cinghiale positivo alla peste suina a Pontinvrea: esito negativo dopo il test di conferma

Era stata riscontrata la positività alla peste suina di un cinghiale a Pontinvrea ma dopo il test di conferma è stata ribaltato l'esito.

A confermarlo l'istituto Zooprofilattico Speriamentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

"Il campione di cinghiale prelevato nel comune di Piana Crixia il 25/02/2026, inizialmente risultato positivo alla PCR (Polymerase Chain Reaction - Reazione a catena della polimerasi - tecnica di laboratorio utilizzata per amplificare frammenti di DNA/RNA) nel nostro laboratorio, ha avuto esito negativo al test di conferma presso il CEREP (Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus). Pertanto il campione da questo report viene escluso dal totale delle positività" spiegano.

Nel frattempo sono state riscontrate tre nuove positività in tre ungulati a Dego facendo arrivare a 6 il totale nel comune valbormidese.

In Liguria oltre a Dego sono state riscontrate 10 nuove positività sui cinghiali: tre in provincia di Genova: una a Campomorone (sei in totale), una a Rapallo (23), una a Santa Margherita Ligure (tre); e sette a Deiva Marina (otto).

Il totale in regione sale a 1.272. Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana rimane invariato a quota 196.